洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委常委会召开会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.30 17:05

市委常委会召开会议
传达学习习近平总书记近期重要指示精神
研究数字化转型、招商引资、乡村振兴等工作
江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

　　30日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，对做好当前重点工作提出要求，研究数字化转型、招商引资、乡村振兴等工作，审议《关于推动党史学习教育常态化长效化的若干举措》《关于促进“五级四类”城乡养老服务体系高质量发展的若干措施》等文件。市委书记江凌主持会议并讲话，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

　　会议指出，要认真学习领会习近平总书记在辽宁考察时的重要指示精神，深刻认识中国式现代化的丰富内涵，一以贯之把握总书记对做好地方工作的重大要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移推动高质量发展。要深入践行新时代党的群众路线，不断巩固党的执政基础。要坚持绿色发展理念，坚持治山、治水、治城一体推进，加快社区体育公园建设，为群众提供更多休闲、健身、娱乐场所。要坚持以创新引领发展，把创新落到产业上，加快建设青年友好型城市，让青年成为创新创业的主力军。要坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进老旧小区改造和公共服务进社区，加强和改进社区工作，不断提高群众获得感幸福感。

　　会议强调，洛阳作为全省经济大市，要增强加快发展的责任感使命感紧迫感，梳理重点工作进展，加大调度推进力度，力争完成年初既定目标任务。抓好“三个一批”项目建设，深化“万人助万企”活动，为稳增长奠定坚实基础。抓好城市提质项目建设，以“两个建设、三个改造”为重点，缓解城市交通拥堵问题，抓好社区邻里中心、社区体育公园建设，谋划实施城市客厅、城市阳台项目，提升城市功能形象。持续加大改革力度，深化行政审批制度改革和教育、医疗等民生领域改革，做好事业单位重塑性改革，增强高质量发展动力活力。强化经济运行调度，力争三季度和全年经济发展取得更好成效，为稳住全国、全省经济大盘贡献更大力量。

　　会议传达全省数字化转型工作会议精神，审议《洛阳市推进数字化转型实施方案》。会议指出，数字化转型是时代发展的新趋势，要敏锐抓住机遇，把准工作重点，抓好数字新基建，推动数字产业化和产业数字化，在数字治理、智慧城市领域加大投入力度、扩大应用范围、补上短板弱项，着力在数字经济浪潮中争取更大发展主动。

　　会议听取全市招商引资工作情况汇报，强调要加强培训研讨，准确把握重点产业领域新趋势新变化，学习掌握产业投融资及产业基金运用知识，强化企业思维和企业视角，提升招商引资专业化水平。要加强市级统筹，加大对重大招商项目、市级资源要素、县区差异化发展等工作的统筹力度，形成全市“一盘棋”的工作格局。要提升产业园区建设水平，完善基础设施、产业配套、综合服务功能，提升园区承载力。要完善考核调度办法，形成更加重视招商、有效抓好招商的良好氛围。

　　会议听取全市乡村运营、乡贤返乡创业、“三变”改革情况汇报。会议指出，乡村运营、乡贤返乡创业、“三变”改革紧密联系、相互贯通，根本在于推动乡村产业发展。要聚焦做实产业发展基础，加快推进农村供排水一体化建设，加大农村土地流转力度，建强农村集体经济合作组织，更好服务支撑乡贤返乡创业和新型农业经营主体发展。要聚焦解决产业导入问题，选准主导产业发展方向，大力开展乡村产业招商引资，着力招引龙头企业，形成集聚效应。要加快构建乡村产业服务体系，以集镇为节点，以农村集体经济合作社为终端，融合金融、电商、农业社会化服务等功能，更好满足农业产业发展需要。要把产业发展作为“五星”支部创建的关键，着力促进乡村产业发展、农民普遍增收、村集体收入大幅提高。

　　会议强调，要持续推动党史学习教育常态化长效化，引领广大党员干部更好总结历史经验、把握历史主动、强化历史担当，坚定做到“两个维护”，带动全社会更加自觉地拥戴核心、维护核心，坚定不移地听党话、跟党走。要针对不同群体特点，差异化开展学习教育，创新方式方法，不断增强针对性实效性。要坚持知行合一，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，把党史学习教育成效转化为干事创业的动力、举措和成效。

　　就做好城乡养老服务体系建设工作，会议强调，要认真落实省委省政府部署要求，更加重视发展机构养老、医养结合，不断丰富普惠性与市场化养老服务供给，深入研究破解农村养老问题，加强养老服务技能培训和人才队伍建设，更好满足多样化、多层次养老服务需求。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 与洛一高合作办学！洛阳市状元红初级...
  • 洛阳市委召开疫情防控工作专题会议
  • 涧西区西苑路实验小学改扩建工程完工
  • 江凌深入汝阳县检查调度疫情防控工作
  • 一场秋雨一场寒【高清图集】
  • 汝阳县新增1例确诊病例及2例无症状感染者
  • 洛阳卡瑞起重：加快智能化改造 降本增...
  • 洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警 ...
  • 切勿乘坐！洛阳交警发布最新提醒
  • 洛阳多措并举解决群众停车难题
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    不同角度的龙门

    天堂明堂应天门

    雨中广场

    西苑桥下白鹭的家园
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605