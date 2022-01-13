30日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，对做好当前重点工作提出要求，研究数字化转型、招商引资、乡村振兴等工作，审议《关于推动党史学习教育常态化长效化的若干举措》《关于促进“五级四类”城乡养老服务体系高质量发展的若干措施》等文件。市委书记江凌主持会议并讲话，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记近期重要指示精神

研究数字化转型、招商引资、乡村振兴等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 吴中阳、杨炳旭列席

30日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，对做好当前重点工作提出要求，研究数字化转型、招商引资、乡村振兴等工作，审议《关于推动党史学习教育常态化长效化的若干举措》《关于促进“五级四类”城乡养老服务体系高质量发展的若干措施》等文件。市委书记江凌主持会议并讲话，徐衣显、杨骁出席会议，吴中阳、杨炳旭列席会议。

会议指出，要认真学习领会习近平总书记在辽宁考察时的重要指示精神，深刻认识中国式现代化的丰富内涵，一以贯之把握总书记对做好地方工作的重大要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚定不移推动高质量发展。要深入践行新时代党的群众路线，不断巩固党的执政基础。要坚持绿色发展理念，坚持治山、治水、治城一体推进，加快社区体育公园建设，为群众提供更多休闲、健身、娱乐场所。要坚持以创新引领发展，把创新落到产业上，加快建设青年友好型城市，让青年成为创新创业的主力军。要坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进老旧小区改造和公共服务进社区，加强和改进社区工作，不断提高群众获得感幸福感。

会议强调，洛阳作为全省经济大市，要增强加快发展的责任感使命感紧迫感，梳理重点工作进展，加大调度推进力度，力争完成年初既定目标任务。抓好“三个一批”项目建设，深化“万人助万企”活动，为稳增长奠定坚实基础。抓好城市提质项目建设，以“两个建设、三个改造”为重点，缓解城市交通拥堵问题，抓好社区邻里中心、社区体育公园建设，谋划实施城市客厅、城市阳台项目，提升城市功能形象。持续加大改革力度，深化行政审批制度改革和教育、医疗等民生领域改革，做好事业单位重塑性改革，增强高质量发展动力活力。强化经济运行调度，力争三季度和全年经济发展取得更好成效，为稳住全国、全省经济大盘贡献更大力量。

会议传达全省数字化转型工作会议精神，审议《洛阳市推进数字化转型实施方案》。会议指出，数字化转型是时代发展的新趋势，要敏锐抓住机遇，把准工作重点，抓好数字新基建，推动数字产业化和产业数字化，在数字治理、智慧城市领域加大投入力度、扩大应用范围、补上短板弱项，着力在数字经济浪潮中争取更大发展主动。

会议听取全市招商引资工作情况汇报，强调要加强培训研讨，准确把握重点产业领域新趋势新变化，学习掌握产业投融资及产业基金运用知识，强化企业思维和企业视角，提升招商引资专业化水平。要加强市级统筹，加大对重大招商项目、市级资源要素、县区差异化发展等工作的统筹力度，形成全市“一盘棋”的工作格局。要提升产业园区建设水平，完善基础设施、产业配套、综合服务功能，提升园区承载力。要完善考核调度办法，形成更加重视招商、有效抓好招商的良好氛围。

会议听取全市乡村运营、乡贤返乡创业、“三变”改革情况汇报。会议指出，乡村运营、乡贤返乡创业、“三变”改革紧密联系、相互贯通，根本在于推动乡村产业发展。要聚焦做实产业发展基础，加快推进农村供排水一体化建设，加大农村土地流转力度，建强农村集体经济合作组织，更好服务支撑乡贤返乡创业和新型农业经营主体发展。要聚焦解决产业导入问题，选准主导产业发展方向，大力开展乡村产业招商引资，着力招引龙头企业，形成集聚效应。要加快构建乡村产业服务体系，以集镇为节点，以农村集体经济合作社为终端，融合金融、电商、农业社会化服务等功能，更好满足农业产业发展需要。要把产业发展作为“五星”支部创建的关键，着力促进乡村产业发展、农民普遍增收、村集体收入大幅提高。

会议强调，要持续推动党史学习教育常态化长效化，引领广大党员干部更好总结历史经验、把握历史主动、强化历史担当，坚定做到“两个维护”，带动全社会更加自觉地拥戴核心、维护核心，坚定不移地听党话、跟党走。要针对不同群体特点，差异化开展学习教育，创新方式方法，不断增强针对性实效性。要坚持知行合一，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，把党史学习教育成效转化为干事创业的动力、举措和成效。

就做好城乡养老服务体系建设工作，会议强调，要认真落实省委省政府部署要求，更加重视发展机构养老、医养结合，不断丰富普惠性与市场化养老服务供给，深入研究破解农村养老问题，加强养老服务技能培训和人才队伍建设，更好满足多样化、多层次养老服务需求。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)