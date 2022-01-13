洛阳发放1223.2万元知识产权专项奖补资金

发放真金白银降低企业融资成本，政策性奖补助力企业发展创新——今日下午举行的洛阳市知识产权运营能力提升培训班暨奖补资金发放仪式现场，洛阳市市场监管局共计发放2021年度知识产权专项奖补资金1223.2万元，惠及企业和个人200余家。

发放真金白银降低企业融资成本，政策性奖补助力企业发展创新——今日下午举行的洛阳市知识产权运营能力提升培训班暨奖补资金发放仪式现场，洛阳市市场监管局共计发放2021年度知识产权专项奖补资金1223.2万元，惠及企业和个人200余家。 发放真金白银降低企业融资成本，政策性奖补助力企业发展创新——今日下午举行的洛阳市知识产权运营能力提升培训班暨奖补资金发放仪式现场，洛阳市市场监管局共计发放2021年度知识产权专项奖补资金1223.2万元，惠及企业和个人200余家。 根据《洛阳市知识产权专项资金管理办法》《洛阳市知识产权质押融资风险补偿及奖补实施办法》，2021年度知识产权共6类奖补项目，分别是：专利奖励项目、马德里国际商标项目、知识产权质押融资项目、知识产权强企项目、高价值专利奖励项目、地理标志证明商标项目，共计1562个，涉及全市企业和个人200余家，奖补金额共计1223.2万元。 分别是： 专利奖励项目 国内发明授权专利1497个，每个奖励5000元，共748.5万元；国外发明授权专利53个，每个奖励10000元，共53万。 商标奖励项目 马德里国际商标2个，每个奖励5000元，共1万元。 知识产权质押融资项目 补贴评估费企业7家，共10.7万元；奖励银行1家，30万元。 知识产权强企项目 河南省知识产权强企共18个，其中示范企业2个，共奖励30万元，优势企业16个，共奖励160万元。 高价值专利奖励项目 高价值专利项目4个，其中中国专利奖银奖1个，奖励30万，中国专利奖优秀奖3个，共奖励60万元。 新注册地理标志证明商标项目 嵩县黑猪、栾川蕙兰地理标志证明商标2家，共奖励金额100万元。 下一页 尾页 [1] [2]