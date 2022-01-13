洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳发放1223.2万元知识产权专项奖补资金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.30 16:09

　　发放真金白银降低企业融资成本，政策性奖补助力企业发展创新——今日下午举行的洛阳市知识产权运营能力提升培训班暨奖补资金发放仪式现场，洛阳市市场监管局共计发放2021年度知识产权专项奖补资金1223.2万元，惠及企业和个人200余家。

　　根据《洛阳市知识产权专项资金管理办法》《洛阳市知识产权质押融资风险补偿及奖补实施办法》，2021年度知识产权共6类奖补项目，分别是：专利奖励项目、马德里国际商标项目、知识产权质押融资项目、知识产权强企项目、高价值专利奖励项目、地理标志证明商标项目，共计1562个，涉及全市企业和个人200余家，奖补金额共计1223.2万元。

　　分别是：

　　专利奖励项目

　　国内发明授权专利1497个，每个奖励5000元，共748.5万元；国外发明授权专利53个，每个奖励10000元，共53万。

　　商标奖励项目

　　马德里国际商标2个，每个奖励5000元，共1万元。

　　知识产权质押融资项目

　　补贴评估费企业7家，共10.7万元；奖励银行1家，30万元。

　　知识产权强企项目

　　河南省知识产权强企共18个，其中示范企业2个，共奖励30万元，优势企业16个，共奖励160万元。

　　高价值专利奖励项目

　　高价值专利项目4个，其中中国专利奖银奖1个，奖励30万，中国专利奖优秀奖3个，共奖励60万元。

　　新注册地理标志证明商标项目

　　嵩县黑猪、栾川蕙兰地理标志证明商标2家，共奖励金额100万元。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 与洛一高合作办学！洛阳市状元红初级...
  • 洛阳市委召开疫情防控工作专题会议
  • 涧西区西苑路实验小学改扩建工程完工
  • 江凌深入汝阳县检查调度疫情防控工作
  • 一场秋雨一场寒【高清图集】
  • 汝阳县新增1例确诊病例及2例无症状感染者
  • 洛阳卡瑞起重：加快智能化改造 降本增...
  • 洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警 ...
  • 切勿乘坐！洛阳交警发布最新提醒
  • 洛阳多措并举解决群众停车难题
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    不同角度的龙门

    天堂明堂应天门

    雨中广场

    西苑桥下白鹭的家园
    /遥望邙山
    /隋唐大运河博物馆
    /丰收时节
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605