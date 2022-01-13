洛龙区大学城社区举办电动车头盔手绘公益活动

29日下午，一场特殊的电动车头盔手绘公益活动“亮相”洛龙区大学城社区，活动旨在通过安全知识宣传和自制电动车头盔，来增强居民的安全行车意识、助力养成文明交通好习惯。此次活动由社区联合市交警支队洛龙大队举办。
29日下午，一场特殊的电动车头盔手绘公益活动“亮相”洛龙区大学城社区，活动旨在通过安全知识宣传和自制电动车头盔，来增强居民的安全行车意识、助力养成文明交通好习惯。此次活动由社区联合市交警支队洛龙大队举办。
29日下午，一场特殊的电动车头盔手绘公益活动“亮相”洛龙区大学城社区，活动旨在通过安全知识宣传和自制电动车头盔，来增强居民的安全行车意识、助力养成文明交通好习惯。此次活动由社区联合市交警支队洛龙大队举办。
活动中，民警以真实生动的案例向居民们讲述了骑车佩戴头盔的安全性，孩子们也拿出各类粘贴材料，用自己丰富的想象力在头盔上创作，现场欢笑不断。
据悉，接下来，大学城社区立足社区微公益服务站，还将持续激发社区社会组织、社会工作者、社区志愿者的内生动力，更多开展亲民惠民的公益活动，助力构建社区共建共治共享的良好局面。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 司西西 文/图）
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