下半年自学考试9月3日起报名

昨日，记者从市招生考试中心获悉，我省2022年下半年高等教育自学考试将于10月22日至25日举行，考生可于9月3日至7日进行网上报名。

昨日，记者从市招生考试中心获悉，我省2022年下半年高等教育自学考试将于10月22日至25日举行，考生可于9月3日至7日进行网上报名。

报名条件

中国公民，不受性别、年龄、民族、信仰、职业、文化程度的限制，均可报名。

报名方式

本次考试实行网上报名、网上缴费。9月3日9时至7日18时，考生可登录河南省高等教育自学考试考生服务平台按照要求进行报名。

考生应在报名后及时登录网上报名系统查看审核状态，审核未通过的考生，应在报名截止时间前，根据提示修改个人信息，重新提交接受审核，逾期视为自动放弃报名。考生有疑问可拨打市招生考试中心咨询电话0379-63252373。

需要提醒的是，根据我省高等教育自学考试专业调整的通知，从今年下半年起被合并的专业将不再接受新考生报考，老考生的实践性环节课程和毕业论文由新的主考院校负责，笔试课程报考时仍按照原专业代码报名、考试。在新的专业考试计划正式实施前，考生仍按照原专业考试计划申请办理毕业。

转考和免考

我省自学考试考生省内转考和转出外省全部实行网上申请办理，考生可于9月1日9时至18时登录河南省高等教育自学考试考生服务平台申请办理。需要提醒的是，转出外省不成功的考生将由转入省退回我省，无法参加当次考试，考籍于下次报名前恢复。

申请免考的考生，可于9月5日9时至7日18时登录河南省高等教育自学考试考生服务平台申请办理，于9月23日至29日查询免考结果。免考复核申请时间为10月12日9时至18时，考生须到市招生考试中心现场申请。

考试安排

从今年下半年开始，考生在网上打印准考证，原磁卡准考证不再使用。考生须于10月17日9时至25日14时45分登录网上报名系统打印准考证，并于10月22日至25日参加考试。

更多考试报名须知，考生可登录河南省教育考试院网站查看。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温 通讯员 高红梅)