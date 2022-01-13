洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

下半年自学考试9月3日起报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.30 08:51

　　昨日，记者从市招生考试中心获悉，我省2022年下半年高等教育自学考试将于10月22日至25日举行，考生可于9月3日至7日进行网上报名。

　　报名条件

　　中国公民，不受性别、年龄、民族、信仰、职业、文化程度的限制，均可报名。

　　报名方式

　　本次考试实行网上报名、网上缴费。9月3日9时至7日18时，考生可登录河南省高等教育自学考试考生服务平台按照要求进行报名。

　　考生应在报名后及时登录网上报名系统查看审核状态，审核未通过的考生，应在报名截止时间前，根据提示修改个人信息，重新提交接受审核，逾期视为自动放弃报名。考生有疑问可拨打市招生考试中心咨询电话0379-63252373。

　　需要提醒的是，根据我省高等教育自学考试专业调整的通知，从今年下半年起被合并的专业将不再接受新考生报考，老考生的实践性环节课程和毕业论文由新的主考院校负责，笔试课程报考时仍按照原专业代码报名、考试。在新的专业考试计划正式实施前，考生仍按照原专业考试计划申请办理毕业。

　　转考和免考

　　我省自学考试考生省内转考和转出外省全部实行网上申请办理，考生可于9月1日9时至18时登录河南省高等教育自学考试考生服务平台申请办理。需要提醒的是，转出外省不成功的考生将由转入省退回我省，无法参加当次考试，考籍于下次报名前恢复。

　　申请免考的考生，可于9月5日9时至7日18时登录河南省高等教育自学考试考生服务平台申请办理，于9月23日至29日查询免考结果。免考复核申请时间为10月12日9时至18时，考生须到市招生考试中心现场申请。

　　考试安排

　　从今年下半年开始，考生在网上打印准考证，原磁卡准考证不再使用。考生须于10月17日9时至25日14时45分登录网上报名系统打印准考证，并于10月22日至25日参加考试。

　　更多考试报名须知，考生可登录河南省教育考试院网站查看。(洛报融媒·洛阳网记者 吕温 通讯员 高红梅)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 与洛一高合作办学！洛阳市状元红初级...
  • 洛阳市委召开疫情防控工作专题会议
  • 涧西区西苑路实验小学改扩建工程完工
  • 江凌深入汝阳县检查调度疫情防控工作
  • 一场秋雨一场寒【高清图集】
  • 洛阳卡瑞起重：加快智能化改造 降本增...
  • 汝阳县新增1例确诊病例及2例无症状感染者
  • 洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警 ...
  • 切勿乘坐！洛阳交警发布最新提醒
  • 洛阳多措并举解决群众停车难题
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    西苑桥下白鹭的家园

    丰收时节

    雨润木槿花更艳

    隋唐大运河博物馆
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605