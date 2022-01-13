曲焕平：人大代表要在群众中扎根

近日，在洛宁县上戈镇南丈村的苹果园里，市第十五届人大代表、洛宁县文联主席曲焕平和村民们讨论今年苹果的长势。大家你一言我一语，果园里暖意融融。

“这一片果树是老品种了，主干的能量不足，果子长得也不好……”

“我会梳理大家反映的问题，向有关部门反馈并及时跟进。”

近日，在洛宁县上戈镇南丈村的苹果园里，市第十五届人大代表、洛宁县文联主席曲焕平和村民们讨论今年苹果的长势。大家你一言我一语，果园里暖意融融。

作为一名来自基层的市人大代表，曲焕平常常在田间地头、村庄院落，同乡亲们一起劳动、拉家常，了解百姓心声，收集基层民意。

“成熟的桃子不出售，就要烂到地里了。”去年，在洛宁县河底镇后坡村，张相林种植的4亩桃子挂满了枝头，可销售异常困难。曲焕平接到张相林的求助后，立即牵线搭桥，得到洛阳两家爱心企业的响应。两家企业购买了1000公斤新鲜桃子，送给洛宁县福利院的孤儿、残疾儿童。

在马店镇焦河村走访时，曲焕平得知脱贫户王应军的父母分别患了肺癌和胃癌，欠下不少钱，她马上帮王应军联系医院，并为其购买了价值5000元的牛犊，帮助王应军恢复致富的信心。

曲焕平将积攒下的16000元稿费，捐赠给底张乡大阳小学用于修建教学楼；帮助马店镇窑湾村建成寄宿制学校，解决200多名学生的桌椅和食宿问题；积极发动社会力量捐资50余万元，为窑湾小学改建学生食堂、宿舍，添置床位60张，购置桌椅170余套，解决了300余名学生在校的食宿问题……20余年来，曲焕平扎根基层，帮助群众解决热点、难点问题360余个，调解矛盾、上访案件50余起，成为为民办事的贴心人，在社会上树立了“有事找代表”的口碑。

作为一名人大代表，曲焕平在调研中发现，洛阳一些偏远农村还有部分农民住在危土窑洞、草房和危土坯房中。于是，她撰写了《建立农村危土窑洞、草房、危土坯房改造扶持长效机制，加快建设社会主义新农村步伐》的议案。该议案交市政府组织实施后，全市农村33114间破旧房屋得到改造，居住在危土窑洞、草房、危土坯房中的13947户47056名农民受益。

在市十五届人大一次会议上，曲焕平牵头提出了《关于鼓励我市农村电子商务快速发展推进乡村振兴的议案》，受到重视，被大会立为议案。该议案将促进电子商务向乡村延伸，实现小农户与现代农业的有机衔接，实现农业产业升级和融合发展，助力精准脱贫。

履职期间，曲焕平向洛阳市人大提出议案16件，立案11件，建议100余件，在各类座谈会、评议会上提出意见建议300余条，得到了市人大的肯定和“一府两院”的高度重视，解决了一批洛阳经济社会发展方面的热点问题和老百姓关注的民生问题。

曲焕平说：“人大代表，不仅仅是一种荣誉，更是一种责任和使命。它可以让你的生命火炬得以绚烂燃烧，让你的人生价值得到不断升华，让你的人生更加出彩！”（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 李现森）