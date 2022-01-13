洛阳市未成年人思想道德建设工作会议召开

昨日，我市召开全市未成年人思想道德建设工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于未成年人思想道德建设的系列重要论述精神，贯彻落实中央文明委、省文明委关于未成年人思想道德建设工作的相关要求，研究分析我市当前未成年人思想道德建设工作面临的形势和存在的问题，部署下一步重点工作。

昨日，我市召开全市未成年人思想道德建设工作会议，深入学习贯彻习近平总书记关于未成年人思想道德建设的系列重要论述精神，贯彻落实中央文明委、省文明委关于未成年人思想道德建设工作的相关要求，研究分析我市当前未成年人思想道德建设工作面临的形势和存在的问题，部署下一步重点工作。

市委常委、宣传部部长王飞出席会议并讲话。王飞强调，要提高政治站位，充分认识加强未成年人思想道德建设工作的重要性紧迫性，积极应对新形势新变化，巩固已有成果，加强薄弱环节，落实立德树人根本任务。要强化理想信念教育，着力发挥学校教育主阵地作用，广泛开展家庭教育宣传，充分利用和发挥社会资源教育作用，健全家庭、学校、社会全方位育人网络。要实施社会文化净化工程，持续深入开展“护苗”专项行动，强化文娱领域综合治理，扎实抓好校园周边环境治理，为未成年人健康成长营造良好氛围。要加强组织领导、完善考核机制、扩大宣传效果，持续推动未成年人思想道德建设工作高质量发展，努力培养和造就更多能够担当民族复兴大任的时代新人。

会议传达了《2022年洛阳市未成年人思想道德建设工作实施方案(讨论稿)》文件精神，市教育局、团市委、洛阳市实验小学相关负责人作典型发言。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 董玉婕）