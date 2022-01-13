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推动乡风民风变美！来看看偃师这位“民间考古学家”的“第二事业”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.30 08:51
郭振亚展示自己在陶器残片上发现的刻画符号

　　“看到节目中的帅小伙儿扮演年轻时的我，往事一下子涌上心头。”昨日上午，聊起前些天央视播出的《中国考古大会》二里头遗址专场节目，偃师区翟镇镇圪当头村村民郭振亚不好意思地笑了。该节目中的一段，用真人演绎的形式，还原了郭振亚当年“一锨下去，挖出二里头遗址首件青铜礼器”的事儿，让这位普通农民再次成了村里的明星。

　　郭振亚今年71岁，1973年，他在田地里栽红薯苗时，无意间用铁锨挖出了一件青铜器。时任中国社科院考古研究所二里头遗址考古工作队队长的赵芝荃看过后确认，这件器物是二里头遗址发现的首件青铜礼器。自此，郭振亚与二里头遗址结缘，通过自学成为一名“民间考古学家”，还和二里头遗址考古工作队的多任队长成了好朋友。

　　几十年来，郭振亚坚持义务传播华夏文明，并且乐此不疲。记者在郭振亚的书房里看到，近百件与二里头文化相关的石器、陶器、骨器等器物残片保存在柜子和各种盒子中，上面标记着发现时间、地点等信息。在郭振亚看来，这些器物残片件件都是二里头文化的见证，摸着他们，感觉在与3800年前的老祖先对话。

　　其实，郭振亚不仅热衷于二里头文化的宣传与研究，还是圪当头村红白理事会的负责人。他把推广文明追思会当作自己的“第二事业”，一干就是十几年。如今，圪当头村每逢有人离世，办一场以“播放哀乐、宣读逝者生平事迹、鞠躬告别”为主要内容的文明追思会已经常态化。

　　“我写悼词，用的都是最平实的话，目的就是要把逝者的优良品质讲清楚，把子女的孝老爱亲说明白。我要在追思会上大声地把悼词念出来，让所有人都能听得清、有感悟，让好家风促进好乡风的形成。”郭振亚说。

　　如今，在郭振亚的言传身教之下，他的妻子、儿女和孙辈也积极参与公益事业。今年5月，2022年全国最美家庭表彰结果出炉，郭振亚一家榜上有名，村里的乡亲们对此都非常认可：“老郭一家人，好着呢！”（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王雷 段晓杰 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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