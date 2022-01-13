涧西区长安路一社区：关爱老人送健康

近日，涧西区长安路街道长安路一社区联合辖区爱心企业开展关爱老人送健康活动，为辖区老人提供口腔检查、视力检查、义务理发等服务，把健康知识送到居民身边。
近日，涧西区长安路街道长安路一社区联合辖区爱心企业开展关爱老人送健康活动，为辖区老人提供口腔检查、视力检查、义务理发等服务，把健康知识送到居民身边。
近日，涧西区长安路街道长安路一社区联合辖区爱心企业开展关爱老人送健康活动，为辖区老人提供口腔检查、视力检查、义务理发等服务，把健康知识送到居民身边。自“五星”支部创建工作开展以来，该社区以服务群众为落脚点，持续开展社区居家养老服务，提升居民幸福指数。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王苗义 任笑丹 摄影报道)
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