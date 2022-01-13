洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区长安路一社区：关爱老人送健康
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.30 08:51

　　近日，涧西区长安路街道长安路一社区联合辖区爱心企业开展关爱老人送健康活动，为辖区老人提供口腔检查、视力检查、义务理发等服务，把健康知识送到居民身边。自“五星”支部创建工作开展以来，该社区以服务群众为落脚点，持续开展社区居家养老服务，提升居民幸福指数。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王苗义 任笑丹 摄影报道)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 与洛一高合作办学！洛阳市状元红初级...
  • 洛阳市委召开疫情防控工作专题会议
  • 涧西区西苑路实验小学改扩建工程完工
  • 江凌深入汝阳县检查调度疫情防控工作
  • 汝阳县新增1例确诊病例及2例无症状感染者
  • 一场秋雨一场寒【高清图集】
  • 切勿乘坐！洛阳交警发布最新提醒
  • 洛阳卡瑞起重：加快智能化改造 降本增...
  • 洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警 ...
  • 洛阳多措并举解决群众停车难题
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    西苑桥下白鹭的家园

    丰收时节

    雨润木槿花更艳

    隋唐大运河博物馆
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605