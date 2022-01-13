洛阳多措并举解决群众停车难题

停车问题是城市管理的难点。近年来，我市机动车保有量持续增长，停车难、停车乱不仅影响广大市民出行，也影响城市治理效能和城市形象。

停车问题是城市管理的难点。近年来，我市机动车保有量持续增长，停车难、停车乱不仅影响广大市民出行，也影响城市治理效能和城市形象。

我市连年把公共停车场建设纳入重点民生实事，按照“上天入地、见缝插针，只设下限、不设上限”原则，一手加大各类公共停车场建设力度，一手多措并举破解停车难题。

汽车进入周王城广场地下停车场

地下空间改造成公共停车场，缓解商圈停车紧张局面

西工小街、中央百货大楼、周王城天子驾六博物馆、河科大二附院……西工区周王城广场周边商圈、医院聚集，停车难问题一直让人头疼。不过，现在去这里不仅有地方停车，而且停车位不少。

昨天下午，记者来到人民西路与唐宫西路交叉口西南角看到，周王城广场地下古玩城已改造成了停车场。进入内部，停车场敞亮整洁，地下空间被充分利用，除了标准停车位，还有多个无障碍停车位。

停好车后，驾驶员出停车场也很方便。场内设有多个人行出入口，沿指示牌提示即可到达地面，走几步路就是公交站和地铁1号线周王城广场站，无论是去周边购物、办事还是换乘公交车或地铁，都很便捷。

“周王城广场地下停车场是我们因地制宜，通过盘活闲置资源建成的一座公共停车场。”洛阳崇弘停车场投资建设管理有限公司负责人介绍，去年年底，该公司对周王城广场地下人防工程进行智慧化停车场改造，今年5月建成正式投用，停车场占地面积8320平方米，提供停车位128个，极大缓解了周边停车压力。