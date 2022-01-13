洛阳首例！一志愿者两次捐献造血干细胞

昨日中午，在市中心医院造血干细胞采集室，来自新安县52岁的胡少亭捐献240毫升造血干细胞混悬液，用于救治一名11个月前他曾捐献造血干细胞救助的患白血病的姑娘。

妻子樊玉平陪护胡少亭捐献造血干细胞

昨日中午，在市中心医院造血干细胞采集室，来自新安县52岁的胡少亭捐献240毫升造血干细胞混悬液，用于救治一名11个月前他曾捐献造血干细胞救助的患白血病的姑娘。胡少亭也成为国内第25例、河南省第2例、洛阳市第1例两次捐献造血干细胞的志愿者。

一封“家书”

当日，胡少亭收到市红十字会转来的特殊感谢信，写信者是这名远在北京、患有白血病的28岁姑娘。胡少亭捐献的造血干细胞将第二次植入这名姑娘的身体，带给她重生的机会。

感谢信

尊敬的爱心捐献者：

您好，非常感谢您的爱心捐献！献血后身体是否有不适？要多吃点儿有营养的，好好休息。辛苦您了！

想不到，我们又以这样的方式联系了，此刻我的内心满怀感激，真心感谢您的无私、再一次的爱心捐献。遇到您是我的幸运，虽素未谋面，但您已救了我两次，给了我两次重生的机会，参与了我人生中最重要的时刻。您的勇敢和爱心让我一次又一次振作起来。

第一次移植后，一切恢复得都还不错，血象也比之前好很多了，头发也长长了，就是有点卷，像卷毛小狗那样，哈哈哈，胃口也很好，已经摆脱了输血依赖，生活质量有明显提升。虽然我有在认真努力恢复，但这个病是无法预估的。这个月是移植后的第11个月，由于基因的原因，需要二次回输干细胞。生活就是这样，每当我们满心欢喜准备迎接新生活时，它就会给我们一次猝不及防的考验，没关系，既然来了就面对它，战胜它！

能遇到您，真的是我的幸运和福气，我会用我其他的力量来追随您的善行，人人都变得有爱心后，整个生活也会更充满阳光！这一次，我不会让您失望，痊愈以后，如果有机会，我一定要站在您的面前，郑重地向您说一声“谢谢”！

祝您平安喜乐，顺遂无忧！

编号90582

读罢这封信，胡少亭忍不住感慨良久，其间还喃喃地说道：“这封信像家书，希望这次移植一定要成功……”