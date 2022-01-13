洛阳林业部门出台一揽子政策 支持牡丹产业高质量发展

立秋过后，油用牡丹籽陆续大规模收获，牡丹种植、年宵花盆栽牡丹栽培也即将进入生产期。特别是随着中秋、国庆“双节”消费季到来，牡丹深加工企业也迎来生产经营旺季。

牡丹、芍药鲜切花

立秋过后，油用牡丹籽陆续大规模收获，牡丹种植、年宵花盆栽牡丹栽培也即将进入生产期。特别是随着中秋、国庆“双节”消费季到来，牡丹深加工企业也迎来生产经营旺季。

日前，记者从洛阳市林业局获悉，在市委第四巡察组督导指导下，林业系统坚持以巡促改、以巡促治、以巡促建，聚焦打好“国花牡丹”牌，从种植、科研、加工、品牌营销等方面，出台一揽子支持政策和工作举措，着力推进牡丹产业高质量发展，持续叫响“洛阳牡丹甲天下”品牌。

●切花盆花上规模

牡丹、芍药寓意富贵吉祥。如今，牡丹、芍药鲜切花也正快速走进寻常百姓家。今年秋季，我市将依托技术优势，大力发展优势特色种植，持续抢占切花、盆花市场。

围绕优质鲜切花生产方面，我市将对筛选培育出的10个牡丹、芍药鲜切花新品种进行推广，鼓励企业、农户扩大鲜切花种植规模，种植面积达到4500亩，销售量达到1300万枝。

催花牡丹一直在年宵花市场上走俏。聚焦扩大盆养栽培规模，我市将发挥老城区、孟津区、洛龙区牡丹盆花栽培优势，年度新增盆花10万盆，鼓励企业建设冷链仓储等基础设施，推广应用二氧化碳气肥等技术，进一步提高盆养牡丹和四季开花牡丹质量。

同时，我市将创新推广高效种植模式，积极推进油用牡丹林下间作种植，芍药鲜切花工厂智能化育苗、标准化种植，通过精细管理实现优质高产。