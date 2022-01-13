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汝阳警方捣毁两个电信网络诈骗窝点 抓获犯罪嫌疑人40人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.30 08:51

　　在网上以销售化妆品的名义，招募员工扮演女客服，培训他们分析购物者的身份信息，利用话术逐步取得购物者信任，再以高价卖出劣质化妆品牟利……近日，汝阳警方一举捣毁两个电信网络诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人40人。

　　一条小线索，牵出大案件

　　汝阳县公安局办案民警孟醒说，去年10月，汝阳县公安局侦办了一起电信网络诈骗案件，在对犯罪嫌疑人赵某进行讯问时发现一条线索：赵某曾在洛阳市区某写字楼内一公司参加过诈骗技能培训。

　　办案民警将这一线索上报给上级后，汝阳县公安局反诈中心深入分析、研判该线索，并与刑警大队协同作战，进行落地查证。民警调查发现，该公司实际上是一个新型电信网络诈骗犯罪团伙的窝点，该犯罪团伙在各大网络平台推送虚假广告，通过话术诱骗受害人，进而牟取高额利润。

　　通过追查该公司的物流信息和资金流向，民警逐步掌握了该犯罪团伙的人员构成情况及部分受害人信息。紧接着，民警赶赴各地，对部分受害人进行询问和调查取证。

　　员工扮演女客服，有固定的话术

　　经过一段时间的调查，民警基本掌握了该犯罪团伙的主要作案手法。“该团伙招募员工扮演女客服。”孟醒说，那些员工学历不高，经过培训被分配到公司的“商务部”，通过微信或QQ与购物者聊天，进而掌握购物者的身份信息，逐步取得对方的信任，最终以高价卖出产品牟利。

　　“员工有固定的话术，说什么都是设计好的。”孟醒说，为取得受害人信任，骗子以“剧本”为指导，针对不同年龄段、不同皮肤类型的人进行相应答复；展示业绩好的员工的丰厚薪酬和荣誉证书；针对受害人反馈的使用效果不佳等情况，有专人负责解释、诱导，目的是让受害人不断购买产品；投诉电话多是空号或是犯罪分子用改号设备改过的号码，让受害人投诉无门。

　　警方兵分两路，一举捣毁两个诈骗窝点

　　今年3月，民警又发现一起案中案：该犯罪团伙中的几名犯罪嫌疑人发现干这一行投入少、来钱快，果断另起炉灶，在距离窝点不远的某写字楼内租了200平方米的店面，采用原来的运营模式实施诈骗。

　　本月17日，汝阳警方组织100多名民警，兵分两路，一举捣毁这两个电信网络诈骗窝点，抓获40名犯罪嫌疑人、扣押10台设备。据初步统计，两个犯罪团伙的涉案金额高达上千万元。

　　“两个犯罪团伙的作案手法跟以往的电信网络诈骗‘空手套白狼’的伎俩区别明显。”孟醒说，两个犯罪团伙的犯罪事实很清楚，那就是以非法获取钱财为目的，通过低价进货、虚假宣传、角色扮演等手段诱骗受害人，最终令受害人上当受骗。

　　值得注意的是，多数受害人并未意识到遭遇了电信网络诈骗，反倒认为这是化妆品公司的正常网络营销方式，自己的皮肤问题没有改善或解决，是自己使用产品不当造成的。民警提醒广大消费者，在网上购物时一定要选择正规商家，对于各类购物群推荐的货品要仔细甄别、货比三家，谨防上当受骗。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 袁胜洋）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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