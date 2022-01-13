洛阳今日阵雨转多云 气温17℃到21℃

预计今天白天，洛阳阵雨转多云，偏北风2级到3级，气温17℃到21℃。

一场秋雨一场凉，昨天洛阳阴雨连绵，最高气温降至18℃，即便穿上薄外套，走在路上也凉意扑面。

这轮降水天气过程已经持续近一周，市气象局监测数据显示，24日20时至29日6时，全市平均降水量58.1毫米，各国家观测站降水量分别为：伊川71.3毫米、汝阳67.5毫米、嵩县67毫米、洛宁61毫米、新安46.1毫米、栾川42.8毫米、主城区41.9毫米、宜阳41.5毫米、孟津37.6毫米、偃师27.4毫米。

昨天，我市发布新一轮地质灾害气象风险预警：29日20时至30日20时，新安县局部、偃师区局部、宜阳县局部、洛宁县局部、伊川县局部、汝阳县大部、嵩县大部、栾川县大部为地质灾害黄色预警区域，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

除了地质灾害，雷电也常在雨季出现。近期，我国多地发生雷击伤人意外事件。8月25日，一男子在云南玉龙雪山拍婚纱照时被雷电击中，经抢救无效死亡。26日，安徽芜湖4名跳广场舞的群众也被雷电意外击中，导致2死2伤。

中国气象科学研究院统计数据显示，1997年至2006年，我国发生的雷击事故中，农田是最高发的地点，在有伤亡雷击事故中占32%，建筑物、开阔地也是雷击事故易发生的地点，占比分别为23%和13%，此外还有山地、水域、树下、厂矿、仓库等位置。从雷电灾害受灾人群看，农民伤亡率最高，由于户外劳作时间长，且不易找到合适的躲避场所，在我国雷击事故中，农民的伤亡率远高于城镇居民。

因此，雷雨天要尽量减少户外活动，远离农田、树下和开阔地，选择正确的躲避场所。如来不及回到室内，要采取正确的避雷措施，如两脚并拢、双手抱膝、头置于两膝间，尽量减小人体与地面的接触面积等。另外，雷雨季节外出劳作最好穿胶鞋、雨衣，突遇雷电可降低雷电对身体的冲击。这些防雷小技巧，关键时刻能救命。

最后，来看看最新天气情况。本轮降水过程将从今天起逐渐结束，气温也将明显回升。根据最新气象资料分析，短期内受冷空气扩散和中低层切变线的共同影响，预计今天白天，洛阳阵雨转多云，偏北风2级到3级，气温17℃到21℃。今天夜里到明天白天，洛阳多云转晴天，偏北风2级到3级，气温18℃到28℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）