汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调整部分区域风险等级的通告

根据我县当前疫情形势，按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，汝阳县疫情防控指挥部决定自2022年8月29日22时起，对我县部分区域风险等级进行调整。

根据我县当前疫情形势，按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，汝阳县疫情防控指挥部决定自2022年8月29日22时起，对我县部分区域风险等级进行调整。 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部

关于调整部分区域风险等级的通告 根据我县当前疫情形势，按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，汝阳县疫情防控指挥部决定自2022年8月29日22时起，对我县部分区域风险等级进行调整，具体如下： 一、新增高风险区1个 汝阳县城关镇凤阳新村8号第一排 二、新增中风险区3个 汝阳县城关镇杜鹃大道东段229号1号楼 汝阳县城关镇杜康大道中段169号 汝阳县陶营镇柿园村 三、其他区域风险等级不变。 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年8月29日