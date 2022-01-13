洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“开学季”孩子文具该咋选？这份消费提示请收好！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.29 17:58

　　这两天，随着洛阳全市各个学校的学生陆续返校，“开学经济”迎来高峰期。29日上午，记者到部分超市、文具店了解到，每天都有不少家长和学生忙着采购各类文具，为新学期做准备。

　　在西工区纱厂南路附近一家综合购物广场的文具区，货架上摞满了各种本子、铅笔、橡皮擦、钢笔、水彩笔等常用文具，几名家长正在整包选购作业本。一名女士在反复比较纸张颜色分别为黄色和白色的英语本后，选择了前者。“感觉黄色更柔和一些，看起来很舒服。”她说。

　　在洛龙区金城寨街附近的一家大型超市，各类文具应有尽有，工作人员正忙着补货。“开学前10天是文具销售高峰期，我们的货品也很充足。”一名促销员告诉记者。记者留意到，货架上摆放的一款“盲盒礼包”吸引了一些孩子停留许久，外包装注明内装荧光笔、尺子、笔袋等15种文具，样式随机抽取。“不知道里面啥样，买文具还是得实际看看更放心。”一位正带着孙子选购文具的老年人表示。

　　那么，选购常用文具应该注意哪些方面？洛阳市市场监管局产品质量安全监督管理科相关负责人为您详细介绍。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 延迟返校！洛阳三所高校发布紧急通知
  • 洛阳警方成功抓获一卖假茅台酒团伙
  • 洛阳今日阴天有中雨 气温16℃到18℃
  • 黄色预警！洛阳这些地区注意防范
  • 洛阳唐三彩亮相中国非遗博览会
  • 洛阳市区新建摩托车考场9月将投用
  • 小区微改造 便民又暖心
  • 洛阳旅游年票到期如何续费？详细流程来了
  • 小文创为洛阳文旅融合注入大动能
  • 重庆山火救援中 有咱洛阳志愿者
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    西苑桥下白鹭的家园

    丰收时节

    雨润木槿花更艳

    隋唐大运河博物馆
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605