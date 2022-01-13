“开学季”孩子文具该咋选？这份消费提示请收好！

这两天，随着洛阳全市各个学校的学生陆续返校，“开学经济”迎来高峰期。29日上午，记者到部分超市、文具店了解到，每天都有不少家长和学生忙着采购各类文具，为新学期做准备。

这两天，随着洛阳全市各个学校的学生陆续返校，“开学经济”迎来高峰期。29日上午，记者到部分超市、文具店了解到，每天都有不少家长和学生忙着采购各类文具，为新学期做准备。

在西工区纱厂南路附近一家综合购物广场的文具区，货架上摞满了各种本子、铅笔、橡皮擦、钢笔、水彩笔等常用文具，几名家长正在整包选购作业本。一名女士在反复比较纸张颜色分别为黄色和白色的英语本后，选择了前者。“感觉黄色更柔和一些，看起来很舒服。”她说。

在洛龙区金城寨街附近的一家大型超市，各类文具应有尽有，工作人员正忙着补货。“开学前10天是文具销售高峰期，我们的货品也很充足。”一名促销员告诉记者。记者留意到，货架上摆放的一款“盲盒礼包”吸引了一些孩子停留许久，外包装注明内装荧光笔、尺子、笔袋等15种文具，样式随机抽取。“不知道里面啥样，买文具还是得实际看看更放心。”一位正带着孙子选购文具的老年人表示。

那么，选购常用文具应该注意哪些方面？洛阳市市场监管局产品质量安全监督管理科相关负责人为您详细介绍。