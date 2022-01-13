洛阳发布新一轮地质灾害气象风险预警 涉及这8个县区

29日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，自8月29日20时至8月30日20时，新安县局部、偃师区局部、宜阳县局部、洛宁县局部、伊川县局部、汝阳县大部、嵩县大部、栾川县大部为地质灾害黄色预警区域，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

29日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，自8月29日20时至8月30日20时，新安县局部、偃师区局部、宜阳县局部、洛宁县局部、伊川县局部、汝阳县大部、嵩县大部、栾川县大部为地质灾害黄色预警区域，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 29日，洛阳市发布新一轮地质灾害气象风险预警，自8月29日20时至8月30日20时，新安县局部、偃师区局部、宜阳县局部、洛宁县局部、伊川县局部、汝阳县大部、嵩县大部、栾川县大部为地质灾害黄色预警区域，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 黄色预警区域具体如下： 新安县、偃师区、宜阳县、洛宁县、伊川县、汝阳县、嵩县、栾川县(8个县区)。 1.新安县：北冶镇、仓头镇、石井镇。 2.偃师区：大口镇、府店镇、缑氏镇。 3.宜阳县：白杨镇、城关镇、董王庄乡、樊村镇、花果山乡、锦屏镇、莲庄镇、柳泉镇、三乡镇、上观乡、香鹿山镇、张坞镇、赵保镇。 4.洛宁县：陈吴乡、底张乡、东宋镇、故县镇、涧口乡、景阳镇、罗岭乡、马店镇、上戈镇、下峪镇、小界乡、兴华镇、长水镇、赵村镇。 5.伊川县：白沙镇、半坡镇、葛寨镇、江左镇、酒后镇、吕店镇。 6.汝阳县：各乡镇。 7.嵩县：各乡镇。 8.栾川县：各乡镇。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 郭静阁)