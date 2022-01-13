公益小红花“绽放”洛阳城

99公益日，一起做好事。29日，记者在洛阳市地铁站、公交站亭、大型综合体等公共场合看到，多处电子屏刊登“99公益日”公益广告，一朵朵公益小红花在河洛大地同时“绽放”。

99公益日，一起做好事。29日，记者在洛阳市地铁站、公交站亭、大型综合体等公共场合看到，多处电子屏刊登“99公益日”公益广告，一朵朵公益小红花在河洛大地同时“绽放”。

在位于洛阳市涧西区南昌路王府井购物中心，公益广告以一颗红心为背景，“期待您的奉献”“99公益日一起做好事”的字样非常醒目。据介绍，这组公益广告用图片的形式介绍了洛阳9月4日至9日将开展“乡村振兴河南专场”和腾讯“99公益日”活动，以及“扶弱济困兴河洛乡村”和“兴善举共建幸福家园”项目，号召社会各界为乡村振兴献爱心……

“通过公益广告的形式，传播慈善文化、增强慈善意识，号召市民为河洛乡村振兴和幸福家园建设奉献自己的爱心和力量。”洛阳市慈善总会相关负责人表示，这次的公益活动设置了“一起捐”等活动，每个人只要通过手机成功捐赠1块钱，就可获得腾讯基金10%至30%的随机配捐；同时，还可以捐赠小红花和腾讯步数。

接受采访的市民和党员干部纷纷表示，“99公益日”用轻松互动的形式践行人人可公益的理念，让善意不限于“被表达”，更“被看见”“被效仿”，激励更多人参与到公益活动中。让“一起做好事”成为更多人的生活方式，同时也让更多人真心认识到，慈善并非单纯给予，而是在帮助他人的同时也获得了内心的温暖与充实。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 王琰 文/图）