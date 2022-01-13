切勿乘坐！洛阳交警发布最新提醒

今日，洛阳交警微信公众号发布消息称，为有效预防和减少校车、大客车交通事故的发生，洛阳交警曝光一批逾期未检验、未报废车辆。
今日，洛阳交警微信公众号发布消息称，为有效预防和减少校车、大客车交通事故的发生，洛阳交警曝光一批逾期未检验、未报废车辆。
今日，洛阳交警微信公众号发布消息称，为有效预防和减少校车、大客车交通事故的发生，洛阳交警曝光一批逾期未检验、未报废车辆。具体内容如下：
为切实加强校车、营转非大客车交通安全管理工作，有效预防和减少校车、大客车交通事故的发生，洛阳交警加大对校车、营转非大客车的严查严管力度，督促落实企业主体监管责任，强化源头管理，对排查出的逾期未检验、未报废车辆进行曝光，请相关企业和责任人尽快消除隐患，切实交通安全。
营转非大客车逾期未报废
校车逾期未检验
校车逾期未报废
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