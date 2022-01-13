延迟返校！洛阳三所高校发布紧急通知

近日，河南科技大学官方网站、洛阳师范学院微信公众号和河南林业职业学院官方网站发布消息称，根据洛阳市疫情防控工作有关要求，河南科技大学、洛阳师范学院、河南林业职业学院推迟2022年秋季学期开学时间。

近日，河南科技大学官方网站、洛阳师范学院微信公众号和河南林业职业学院官方网站发布消息称，根据洛阳市疫情防控工作有关要求，河南科技大学、洛阳师范学院、河南林业职业学院推迟2022年秋季学期开学时间。具体公告内容如下：

河南科技大学关于2022年秋季学期延迟返校的紧急通知

校属各单位：

鉴于当前洛阳及周边疫情防控形势，结合属地疫情防控工作总体要求，为切实保障师生身体健康和生命安全，经学校研究，决定对2022年秋季学期开学返校工作进行调整，现将有关安排紧急通知如下：

1.全体教职工：按照原定计划8月29日正式上班。学校党政工作人员、教辅单位以及后勤集团职工(含临时用工)全力做好新学期开学的运行准备工作；各学院(书院)等教学单位的教师认真做好线上教学等准备工作。

2.全体学生：

老生：原定9月3-4日返校的老生，延迟返校。9月3-4日完成线上注册、报到，9月5日起，按照教学安排进行线上教学。老生具体的返校时间由学校根据上级主管部门和属地疫情防控的要求另行通知。

2022级新生：原定于9月13-14日到学校报到的新生，延迟报到。9月17-18日完成线上注册、报到。新生具体的报到时间由学校根据上级主管部门和属地疫情防控的要求另行通知。

3.各教学单位要按照整体教学工作安排提前规划，创新教学方式，科学设计教学内容，确保线上教学质量。

4.全体师生要坚持每日健康打卡，落实开学前7天“日报告、零报告”制度。各单位要精准掌握师生返校前7天的行程轨迹和健康监测等信息，建立“一人一账”，做到不漏一人、不留死角。

5.待学生具体返校时间确定后，学校会提前七天发布通知，未经学校通知或批准，不得提前返校。

河南科技大学新冠肺炎疫情防控指挥部

2022年8月28日