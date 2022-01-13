最高扶持30万元！洛阳市首届河洛青年创新创业人才项目即将开始申报

记者29日从洛阳市科技局获悉，洛阳市首届河洛青年创新创业人才项目申报工作将于8月31日启动。此举将以项目扶持的方式，选拔和培育一批具有科技创新能力的青年科技创业人才，助力洛阳加快青年友好型城市建设。

记者29日从洛阳市科技局获悉，洛阳市首届河洛青年创新创业人才项目申报工作将于8月31日启动。此举将以项目扶持的方式，选拔和培育一批具有科技创新能力的青年科技创业人才，助力洛阳加快青年友好型城市建设。

【评选对象】

已在洛阳开展创新创业活动的青年人才，其创新创业项目须符合洛阳市优势产业、新兴产业或未来产业方向，特别是风口产业发展方向，具有一定技术先进性和市场前景。

【资格条件】

申请人应具备以下条件：

1.申请者年龄原则上为35岁(含)以下(年龄计算截止时间为2022年12月31日)，特别优秀的可放宽至40周岁(含)。

2.申请者学历、职称应满足以下条件之一：具有全日制本科学历且有5年以上从事科技研发工作经历；具有硕士学位且有2年以上从事科技研发工作经历；具有博士学位；具有中级职称满2年；具有高级职称。

3.申请者已在洛创办科技型企业(不超过5年)，且占股不低于30%；或在洛阳市高新技术企业、规模以上企业担任高管或技术部门负责人。

申请者所在单位(即依托单位)应为洛阳市注册登记的独立法人企业，并能够提供良好的科研支撑环境：

1.给予不低于1∶1的经费匹配支持。

2.提供从事项目研究必需的实验装备等科研支撑保障条件。

3.优先支持具备持续经营能力和研发投入能力的依托单位申请者。

【支持政策】

对符合条件的青年人才，依据其创新创业项目的评审结果，按照入选名单人员排名的前10%、30%、60%，分别给予30万元、20万元、10万元财政资金扶持。

【申报流程】

符合条件的申报对象，需登录洛阳科技中介超市网站(网址：http://www.lykjzjcs.com)——申报服务——“河洛青年创新创业人才项目申报系统”进行申报。按照系统提示要求，填写《河洛青年创新创业人才项目申报表》并上传相关材料。(系统开放时间为：2022年8月31日—9月16日)

申报工作结束后，将由第三方机构对参评青年人才项目的技术先进性和对洛阳市产业发展的带动性、引领性及依托单位实施条件等进行综合评审，并给出评审结果，并向社会公示。

【注意事项】

依托单位每年仅可推荐1名申请者。

有下列情形之一的，不得申报：申请者主持在研项目超过2项，或参与在研项目超过4项的；存在逾期未结题的洛阳市科技计划项目，或申请者、项目参与人员、依托单位被列入洛阳市信用记录黑名单、洛阳市科技不良信用记录的。

确保申报材料的真实性、完整性和一致性。《河洛青年创新创业人才项目申报表》《河洛青年创新创业人才项目可行性研究报告》作为申报评估的重要依据，一经提交不得随意更改，如获得支持后擅自改变项目投资规模和建设内容等，则取消支持。

【咨询电话】

0379-63926667

（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 文/图 通讯员 王亚丽）