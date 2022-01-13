百家姓中有甘姓。全国有近百万人姓甘，他们的祖先根在甘国——今洛阳西南郊的甘国故城一带。

百家姓中有甘姓。全国有近百万人姓甘，他们的祖先根在甘国——今洛阳西南郊的甘国故城一带。

考古学家在洛龙区丰李镇的河口村发现了东周时期的甘城寨城墙。专家认为，此乃甘国故城遗迹。

河口村挨着甘水河，因甘水而得名。《山海经》里说，甘水发源于鹿蹄山(今宜阳境内)南麓。“鹿蹄之山，其上多玉，其下多金。甘水出焉，而北流注于洛，其中多泠石。”古籍《水经注》记载，“甘水东十许里洛城南有故甘城焉，北对河南故城”。

甘国是一个小诸侯国，在夏商周时期存在感很强。甘氏是夏商周时期的著名族裔，分支众多，其中重要的两支皆来源于甘水流域。

起初，甘水流域是炎帝后裔姜姓的地盘。甘国国君起兵反抗夏启，被夏启灭了国，史称“甘之战”。此后，甘国子民散居各地，以甘为姓，此为甘姓的一支。

东周时期，王子带(周惠王之子)被分封到甘水流域当国君。王子带姓姬名带，又称甘昭公，所以他统治的甘国实际上变成了姬姓的地盘。周惠王驾崩后，王子带与其他王子争权，兵败被杀，甘国的贵族子弟四散逃亡，隐姓埋名，自称姓甘，在各地繁衍生息，开枝散叶，遍及大江南北，此为甘姓的一支。

周朝往后，甘国似乎神秘地消失了，史书中再未有关于甘国的记载，但是起源于甘水流域的甘姓后裔香火相传，生生不息。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）