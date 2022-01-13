洛阳楸树育种专家赵鲲：为搜集楸树种质资源 几乎走遍全国

“35年间，我几乎走遍了祖国各地，寻找它们的下落，通过培育，看它们日渐成材……”24日，站在洛龙区一片枝繁叶茂的楸(qiū)树试验林间，61岁的赵鲲感慨万千。

赵鲲站在试验林边

“35年间，我几乎走遍了祖国各地，寻找它们的下落，通过培育，看它们日渐成材……”24日，站在洛龙区一片枝繁叶茂的楸(qiū)树试验林间，61岁的赵鲲感慨万千。

赵鲲是洛阳农林科学院林业所的楸树育种专家，一名教授级高工。多年来，他扎根脚下热土，主持或参加国家科技支撑计划、省(部)级科研攻关项目8个。其中，他用了35年致力于楸树育种研究。

高考让他走出大山，毕业后来洛工作

赵鲲的微信名叫“绿野山人”，他在个性签名栏写道：俺是一位大山深处的儿子，大家都叫俺山人。

1961年，赵鲲出生于南阳一个小山村，祖祖辈辈都是农民。对于当时的他来说，高考是走出大山的唯一机会。1983年，他取得不错的高考成绩，毅然报考了河南农学院(后为河南农业大学)园林学专业。

“我是大山的儿子，想为大山做点什么。”赵鲲说，进入专业课程学习后，土壤学、生理生化学、树木学等课程中深奥的知识，让这个与土地打了20多年交道的青年热血沸腾。此后，他成了到图书馆抢座位的人，取之不尽的专业知识令他深深着迷。

大学毕业后，赵鲲锁定所爱专业，来到当时的豫西地区洛阳林业科学研究所(洛阳农林科学院前身)工作，一干就是35年。

为搜集楸树种质资源，他几乎走遍了全国

都说十年育树，百年育人，林业科研与农业科研最大的区别在于前者周期更长。“一个树种的研究需要时间的佐证，可能花费十几年甚至几十年，要几代科研人员的努力。”赵鲲说，楸树育种研究，贯穿他的整个科研生涯。

“民谚有‘千年柏，万年杉，不如楸树一枝桠’的说法。楸树，自古就有‘木王’之称。它的材质坚韧致密、细腻，软硬适中，具有不翘裂、不变形、易加工等优点，可以说是‘材貌’双全！”说起楸树，赵鲲滔滔不绝。

虽然楸树很“优秀”，但在20世纪80年代，楸树在我国的分布少而散。赵鲲说，这是因为传统楸树轮伐周期较长，一般需要40年至50年，换言之就是“爷爷种、孙子用”，久而久之，种植楸树的人越来越少。

“巧妇难为无米之炊，林木种质资源是林木育种的种质基础，是培育林木新品种的重要材料。”赵鲲说，当年，为了广泛搜集楸树种质资源，他跟着老师几乎走遍了全国。

建立起这个珍贵树种的资源库后，赵鲲的育种工作开始了。“通俗地讲，我们首先需要对从各地搜集来的楸树种质资源进行测定与评估，选出优良育种亲本，然后有目的地进行人工控制杂交育种，通过漫长的观察试验，选出可以成为优质杂交良种的品系，经业务部门审定，形成一系列楸树新品种，然后推广种植。”赵鲲说。

林业科研，注定不是一个可以安稳坐在办公室的工作。风吹日晒、全年无休，赵鲲几乎每天都要到试验林里看看，期盼正在育成的苗子中有他期待的特异单株出现。