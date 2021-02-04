洛阳唐三彩亮相中国非遗博览会

8月25日至29日，第七届中国非物质文化遗产博览会在山东济南举办。

8月25日至29日，第七届中国非物质文化遗产博览会在山东济南举办。 唐三彩“丝绸之路”展品 8月25日至29日，第七届中国非物质文化遗产博览会在山东济南举办。我市唐三彩烧制技艺作为河南省重要的非遗项目，亮相此次博览会。 在本届博览会上，我省共有唐三彩烧制技艺、太极拳、光山花鼓戏等16个非遗项目参展。在“行走河南·读懂中国”展区唐三彩“丝绸之路”展品前，不少游客驻足观看，仿佛身临“丝绸之路”。 中国非物质文化遗产博览会每两年举办一届，是非遗领域的全国性重要品牌活动，已成为展示非遗保护成果、宣传非遗保护理念、引领非遗保护工作的重要平台。本届博览会以“连接现代生活绽放迷人光彩”为主题，全面展示党的十八大以来我国非遗保护成果，重点展示非遗在乡村振兴、大运河文化带建设等国家重大战略中发挥的重要作用，共有全国各地332名非遗传承人、284个非遗项目参展。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华/文 通讯员 杨勇/图)