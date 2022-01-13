全国台企联常务副会长、郑州丹尼斯百货有限公司副董事长王尚卿：同心协力，深化两岸融合发展

“豫台同胞，血缘相融，源远流长，两地同心协力，优势互补，一定能产生一加一大于二的效果。”在2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛上，全国台企联常务副会长、郑州丹尼斯百货有限公司副董事长王尚卿如是说。

“豫台同胞，血缘相融，源远流长，两地同心协力，优势互补，一定能产生一加一大于二的效果。”在2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛上，全国台企联常务副会长、郑州丹尼斯百货有限公司副董事长王尚卿如是说。

王尚卿表示，近年，大陆台商在全国台企联的领导下，通过积极参与“十四五”规划实施和两岸经济文化的交流合作，在实现中华民族伟大复兴中国梦的伟大进程中作出了应有的贡献。深化两岸融合发展是两岸民心所向、大势所趋，是任何人、任何力量都无法阻挡的。

王尚卿建议，大陆台商要坚定发展信心，推进两岸经贸合作不断向前发展；要主动融入新发展格局，更好地和大陆内循环相连接；要积极布局新产业，与河南联合打造具有全国竞争力的未来产业生态；要强化优势互补，将大陆的庞大产能、市场和快速产业升级，与台湾的丰富外贸经验及电子半导体等产业优势进行融合，通过合作实现更大发展。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋瑞玉/文 记者 张怡熙 梅占国/图）