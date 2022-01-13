洛阳警方成功抓获一卖假茅台酒团伙

近日，一个团伙从贵州出发，流窜多个城市卖假茅台酒。他们来到洛阳后，我市警方及时发现，最终成功抓获该团伙成员。

绘图 雅琦

近日，一个团伙从贵州出发，流窜多个城市卖假茅台酒。他们来到洛阳后，我市警方及时发现，最终成功抓获该团伙成员。

今年7月22日，一名女子在网上联系了我市从事高档烟酒回收的张先生，声称有两箱茅台酒要出手。张先生按照对方说的地址，在伊滨区一个小区见到了这名要卖酒的女子。

该女子说，这两箱茅台酒是她老公以前买的，现在着急用钱，所以出手。张先生看两个箱子都未拆封，包装精美且与正品无二致，也就没有多想。最终，经过讨价还价，张先生以30600元的价格收购了这两箱酒。

交易完成后，张先生认为这笔生意很划算，于是迫不及待地拨通了一名同行的电话，想分享自己的喜悦。同行说，他正和张先生在同一个小区里，也准备从一男一女手中收购茅台酒。

同一个小区，同一个时间段，有两拨人要出售茅台酒，怎么会有这么巧的事儿？哪儿来这么多卖茅台酒的？张先生越想越觉得不对劲，他马上找到同行，现场拆开了自己收购的茅台酒，以及同行正准备收购的茅台酒的外包装箱，结果发现几个箱子里装的明显是假茅台酒。张先生意识到自己被骗，拦住卖酒的一男一女并报警。

接到报警后，市公安局伊滨分局民警立即赶到现场，将两人带回派出所进行调查。

起初，这两名犯罪嫌疑人不承认自己卖假茅台酒。很快，民警从他们的手机上发现了线索，犯罪嫌疑人不得不交代了他们流窜卖假茅台酒的违法行为。原来，这是一个由多人组成的团伙，他们租了两辆商务车，携带30多箱假茅台酒从贵州出发，经过四川巴中和陕西汉中、西安、商洛，然后来到洛阳，一路一边游玩，一边出售假茅台酒。

民警进一步调查发现，除了被现场控制的一男一女，团伙的其他成员已返回贵州。于是，民警远赴贵州，又将其他5名犯罪嫌疑人抓获。

目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌生产销售伪劣产品罪，被警方采取刑事强制措施，该案正在进一步办理。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 郗萌）