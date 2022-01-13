洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳警方成功抓获一卖假茅台酒团伙
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.29 08:49
绘图 雅琦

　　近日，一个团伙从贵州出发，流窜多个城市卖假茅台酒。他们来到洛阳后，我市警方及时发现，最终成功抓获该团伙成员。

　　今年7月22日，一名女子在网上联系了我市从事高档烟酒回收的张先生，声称有两箱茅台酒要出手。张先生按照对方说的地址，在伊滨区一个小区见到了这名要卖酒的女子。

　　该女子说，这两箱茅台酒是她老公以前买的，现在着急用钱，所以出手。张先生看两个箱子都未拆封，包装精美且与正品无二致，也就没有多想。最终，经过讨价还价，张先生以30600元的价格收购了这两箱酒。

　　交易完成后，张先生认为这笔生意很划算，于是迫不及待地拨通了一名同行的电话，想分享自己的喜悦。同行说，他正和张先生在同一个小区里，也准备从一男一女手中收购茅台酒。

　　同一个小区，同一个时间段，有两拨人要出售茅台酒，怎么会有这么巧的事儿？哪儿来这么多卖茅台酒的？张先生越想越觉得不对劲，他马上找到同行，现场拆开了自己收购的茅台酒，以及同行正准备收购的茅台酒的外包装箱，结果发现几个箱子里装的明显是假茅台酒。张先生意识到自己被骗，拦住卖酒的一男一女并报警。

　　接到报警后，市公安局伊滨分局民警立即赶到现场，将两人带回派出所进行调查。

　　起初，这两名犯罪嫌疑人不承认自己卖假茅台酒。很快，民警从他们的手机上发现了线索，犯罪嫌疑人不得不交代了他们流窜卖假茅台酒的违法行为。原来，这是一个由多人组成的团伙，他们租了两辆商务车，携带30多箱假茅台酒从贵州出发，经过四川巴中和陕西汉中、西安、商洛，然后来到洛阳，一路一边游玩，一边出售假茅台酒。

　　民警进一步调查发现，除了被现场控制的一男一女，团伙的其他成员已返回贵州。于是，民警远赴贵州，又将其他5名犯罪嫌疑人抓获。

　　目前，7名犯罪嫌疑人因涉嫌生产销售伪劣产品罪，被警方采取刑事强制措施，该案正在进一步办理。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭 通讯员 郗萌）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 没到过风险区，却在途中感染！洛阳疾...
  • 洛阳市召开全国文明典范城市创建暨城...
  • 关于汝阳县新增1例无症状感染者的通告
  • 洛阳警方成功抓获一卖假茅台酒团伙
  • “青年城市青年说” 青年音乐家唱响洛阳
  • 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调...
  • 洛阳今日阴天有中雨 气温16℃到18℃
  • 未来一周洛阳多阴雨天气 河南省发布地...
  • 黄色预警！洛阳这些地区注意防范
  • 汝阳客车、公交、城际公交今起有序恢复
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    西苑桥下白鹭的家园

    丰收时节

    雨润木槿花更艳

    隋唐大运河博物馆
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605