台湾三三企业交流会理事长、台玻集团董事长林伯丰：围绕双赢目标 实现共同发展

“两岸一家亲，应共谋和平、共享和平，围绕双赢目标实现共同发展。”以远程视频的方式，台湾三三企业交流会理事长、台玻集团董事长林伯丰在2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛上发表主旨演讲。

“两岸一家亲，应共谋和平、共享和平，围绕双赢目标实现共同发展。”以远程视频的方式，台湾三三企业交流会理事长、台玻集团董事长林伯丰在2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛上发表主旨演讲。

林伯丰认为，近年两岸经贸往来持续热络，大陆是台湾最大出口市场，也是台湾的最大进口来源。立足新发展格局，在合作发展方式上，台商应改变过去在大陆以出口为主的经营理念，转型以内销市场为主，通过参与内循环和新基建，在大陆积极建立品牌及销售渠道。

在林伯丰看来，大陆近年来致力于提升教育品质，培育了不少高端人才，在创新发展理念上，台商要积极运用大陆产业自主创新的政策，善用大陆优秀人才及当地完善的科研环境，不断将在各地布局的生产基地升级转型为创新基地，从单一的制造业走向服务制造融合发展，推动两岸共同转型升级化解危机、共同培育创新创业人才、共同携手开拓全球市场。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋瑞玉/文 记者 张怡熙 梅占国/图）