省政协人口资源环境委员会副主任、省社会科学院原院长谷建全：锚定“两个确保” 实施“十大战略”

结合省第十一次党代会精神、我省发展形势和工作实际，在2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛上，省政协人口资源环境委员会副主任、省社会科学院原院长谷建全对“两个确保”和“十大战略”进行深入解读，深刻揭示了其重大意义和基本内涵。

结合省第十一次党代会精神、我省发展形势和工作实际，在2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛上，省政协人口资源环境委员会副主任、省社会科学院原院长谷建全对“两个确保”和“十大战略”进行深入解读，深刻揭示了其重大意义和基本内涵。

谷建全表示，省第十一次党代会描绘了现代化河南建设的宏伟蓝图，提出了锚定“两个确保”、实施“十大战略”的要求。其中，每个战略都有特殊的功能要求、发力方向、举措取向，比如创新驱动发展、科教兴省、人才强省战略是提供原动力的，在十大战略中居于引领地位；优势再造战略是提供发展基础与条件的，是发展的前提；数字化转型战略是提供经济新形态和要素组合新方式的，是新技术的应用……作为一个完整体系，“十大战略”缺一不可，紧密联系，为实现“两个确保”战略目标提供了根本支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋瑞玉/文 记者 张怡熙 梅占国/图）