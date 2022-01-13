重庆山火救援中 有咱洛阳志愿者

近日，重庆多地发生山火，灾害伴随着极端高温天气，给救援工作造成极大困难。其间，多方志愿力量逆行而上、众志成城，其中就有来自洛阳市第一职业高中烹饪专业的教师李岩。

李岩(受访者供图)

近日，重庆多地发生山火，灾害伴随着极端高温天气，给救援工作造成极大困难。其间，多方志愿力量逆行而上、众志成城，其中就有来自洛阳市第一职业高中烹饪专业的教师李岩。

雷霆救援：争分夺秒赶赴一线，坚持奋战数十小时

“这是我参加洛阳雷霆公益救援队以来，参与的第二次救援行动。”李岩说，23日中午，他在救援队微信群中看到救援帖后立即报名，简单收拾行李后，连夜和其余19名队员驾驶6台越野车赶赴重庆，参与抢险。

“24日凌晨3点到达重庆后，我们先被派往第一个灭火点消灭余火，短暂休整后，又前往此次火灾最严重的北碚区缙云山国家5A级森林保护区。”李岩说，在重庆市北碚区委和武警部队、森林消防共同组成的缙云山灭火前方指挥部的指挥下，救援队迅速到达战斗位置，进行隔离带砍伐、灭火器运输工作，防止火情蔓延。顶着高温炙烤，救援人员和消防队员、武警战士在山上并肩奋战了几十个小时。

“我们赢了”：团结一致排除万难，众志成城力压火势

由于山势险峻，救援物资运输成为一大难题，灵活、轻便的摩托车派上了用场。外卖小哥、专业车手、摩托车爱好者等自发充当志愿者，不顾危险接力骑行，24小时持续向救援前线运输物资并接送消防队员；为保障物资供给，沿途几乎每隔10米就有一个补给点；除向救援前线输送食物和饮水等物资外，重庆市民甚至还买来充电宝、冰糕等送到救援队员手中……