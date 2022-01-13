两岸企业家深入探讨“智能低碳 融合发展”—— 加强两岸交流合作 促进制造业转型升级

26日下午，在2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛上，来自两岸的企业家围绕制造业转型升级展开深入探讨。大家一致认为，当前装备制造业正迈入转型发展新阶段，两岸智能装备制造领域迎来合作的新机遇，要发挥各自优势，加强合作交流，共同推动两岸智能装备产业链及企业间的融合发展。

26日下午，在2022豫台经贸洽谈会暨两岸智能装备制造中原论坛上，来自两岸的企业家围绕制造业转型升级展开深入探讨。大家一致认为，当前装备制造业正迈入转型发展新阶段，两岸智能装备制造领域迎来合作的新机遇，要发挥各自优势，加强合作交流，共同推动两岸智能装备产业链及企业间的融合发展。

对于河南、洛阳，两岸企业家峰会智能制造及装备产业合作推进小组陆方召集人苏波有着深入了解。他表示，河南是装备制造业大省，产业规模位居全国前列。洛阳是国内装备制造业强市，有中国一拖、中信重工、洛轴等一批行业领军企业，以及国家农机装备创新中心等一批科研机构和完整的制造业基础及配套能力，是台企投资兴业的福地和沃土。

苏波认为，制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。大陆始终是台湾企业成长的最佳福地，两岸智能制造与装备产业的产品、技术、资金、市场、人才等方面各具优势，产业链互补性强，希望两岸的企业家以此次活动为契机，抢抓机遇、深化交流、加强合作、互利共赢。他说，加强两岸在新一轮科技革命和产业变革中的深化合作，就要紧紧围绕智能制造这条主线，积极推动两岸制造业数字化、网络化、智能化、绿色化发展，加快发展数字经济、工业互联网、人工智能、5G、区块链、高端技术装备等新技术、新产业、新业态，加快培育先进制造业集群，促进两岸制造业加快转型升级，不断提升两岸制造业的全球竞争力。

两岸企业家峰会智能制造及装备产业合作推进小组台方召集人徐爵民认为，大陆一直是全球最大也是最重要的制造业基地。河南省文化厚重、资源丰富、区位优越，同时也是重要的装备制造业大省，在智能装备与制造领域拥有完备的产业基础、巨大的市场潜力、丰富的人力资源、良好的战略优势。台湾在智能制造装备领域也涌现了一批代表性企业，产业链条相对完善。河南和台湾两地在智能装备制造领域有着很强的互补性，合作潜力巨大。台湾企业可充分把握在河南投资发展的商机，助推企业高质量发展和产业转型升级。

当天以“智能低碳 融合发展”为主题的专题论坛，还邀请了来自两岸智能制造领域的6家企业代表，分享制造业高质量发展的经验，并围绕双碳背景下两岸行业融合发展的新趋势进行探讨。中国一拖集团在智能农机领域的成功案例，中信重工机械股份有限公司分享的智能制造矿山装备，得到与会嘉宾的关注。

中国一拖集团副总工程师王东青介绍，智能农业装备简单地说，就是实现农业生产过程中的信息感知与智能控制，引领一种全新的农业生产方式。对于智能拖拉机来说，至少要具备远程监控、多传感融合、电子控制、自动驾驶四个功能。台湾农田以丘陵山地为主，农机以小而精为特点，电子控制和液压传动等先进技术应用普及率较高。基于两地农机行业的现状，建议两岸加强交流沟通，实现农机行业在供应链、产业链、技术等方面的深入合作，实现共赢。

中信重工创新研究院院长刘俊介绍，我国是矿产资源的生产和消费大国，矿业必须走高质量发展之路，高标准推动绿色低碳转型和绿色矿山建设。而未来一段时间，矿业装备要满足深部开采和节能减排要求，急需开发新型装备，实现工艺流程再造。中信重工将围绕矿山装备的安全、可靠、高效、智能化等研究方向，积极践行国家战略部署，为制造强国战略的实施提供强有力保障。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博 通讯员 宋瑞玉）