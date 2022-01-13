小区微改造 便民又暖心

昨日，在涧西区湖北路街道上海市场社区牡丹公园家属院小区，居民楼道里的“爱心车位”成了小区一大亮点。该小区的“爱心车位”是利用楼道空间改造而来，方便临时停放轮椅、童车等。

上海市场北院施划的停车位

昨日，在涧西区湖北路街道上海市场社区牡丹公园家属院小区，居民楼道里的“爱心车位”成了小区一大亮点。该小区的“爱心车位”是利用楼道空间改造而来，方便临时停放轮椅、童车等。

湖北路街道办事处以方便居民为前提，通过设立“爱心车位”、设置绿植归属牌、施划停车位等举措对小区进行微改造，提升居民幸福感获得感。（洛报融媒·洛阳网首席记者 李卫超 摄）