赞美父母是最好的营养品和保健品（洛谭说事）

看晚报，护理员邢书霞有个心得——“老人可喜欢被赞美了”。在照护老人时，她会不失时机地夸奖老人，成了老人的“开心果”和“小棉袄”。

看晚报，护理员邢书霞有个心得——“老人可喜欢被赞美了”。在照护老人时，她会不失时机地夸奖老人，成了老人的“开心果”和“小棉袄”。

邢书霞说，老人们喜欢看手机视频里笑容满面、精神焕发的自己，因为子女、亲友看到这些视频，会发消息、打视频电话夸他们。

一位心理学家说：“人性最深刻的渴望就是获得他人的赞赏，这是人类之所以有别于动物的地方。”无论是牙牙学语的孩童，还是耄耋之年的老人，都喜欢被赞美，都渴望被夸奖，这是人的天性，是一种正常而普遍的心理需求。

护理员李小妞同样深谙其道，在照顾老人时，她经常夸老人：“姨，您的手长得真好看，指甲剪剪，都可以当手模了！”“叔，您的气质真好，之前是老师吧？”这些夸奖总能引来老人会心一笑，甚至能让老人高兴一整天。

前几年，赏识教育很流行，不少父母认同“好孩子是夸出来的”教育理念，在家庭教育中，父母不遗余力地肯定、鼓励孩子的点滴进步，“你真棒”“你真优秀”之类的赞美不绝于耳。对于孩子来说，适当的赞美与夸奖，的确是一种激励和引导，能激发孩子可贵的自信心。

实际上，不只是孩子需要夸奖和赞美，“老成了孩子”的父母，同样也需要夸奖和赞美。赏识父母，是子女一种必要的“精神反哺”。

人到老年，身体机能下降，社会圈子变小，与此同时，子女的经济越来越独立、思想越来越成熟。在家庭中，老人的权威性降低，支配权变小，自我价值感变弱，容易意志消沉、情感脆弱，甚至出现焦虑和不被需要的失落感。这时，他们渴望得到尊重和认可，需要通过子女和他人的夸奖和赞美，获得必要的满足感和自信心。

如果说赏识孩子是符合孩子天性的一种教育方式，充满了温情和爱怜；那么，赏识父母就是一种建立在了解老人心理特点和需求之上的孝顺方式，充满了智慧和感恩。

孝敬爸妈，不少子女选择买营养品、保健品。其实，赞美和夸奖，才是爸妈迫切需要的精神营养品和心灵保健品。

作为子女，应学会用赏识的眼光看待父母，去夸奖、赞美老人，是一种有益且有效的沟通方式，能增进与父母之间的感情，促进家庭和睦；同时，赞美让老人获得价值感和满足感，增强对生活的信心，从而提高晚年的生活质量。

当然，赏识父母也要注意掌握一定技巧，老人往往人情练达且心理敏感，夸奖和赞美一定要言之有物，虚情假意地刻意吹捧，可能适得其反。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)