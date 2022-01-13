洛阳市宣传思想文化系统党风廉政建设宣讲会举行

按照市纪委监委工作部署，26日下午，我市在洛报融媒大厦举行宣传思想文化系统党风廉政建设宣讲会。

按照市纪委监委工作部署，26日下午，我市在洛报融媒大厦举行宣传思想文化系统党风廉政建设宣讲会。

为扎实做好监督预防“治未病”工作，市纪委监委组织开展2022年党风廉政建设宣讲活动，推动党员干部不断增强纪律意识、规矩意识、法治意识、自律意识，筑牢拒腐防变思想防线，为建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌提供坚强保障。

此次宣讲会上，市社科联党组书记、主席杨延武应邀以《用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全党》为题，从自我革命和全面从严治党的具体要求着眼，尤其是围绕“党的自我革命是跳出‘历史周期率’的‘第二个答案’”，讲述了做好党风廉政建设工作的重要性。

宣讲由市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组组织，市委宣传部、洛阳日报社、洛阳广播电视台、市文联、市社科联、洛阳广播电视大学等单位部分党员干部聆听了宣讲。

与会同志纷纷表示，将结合自身工作职能和特点，紧扣宣传事业发展需要，发挥好舆论监督和思想引领作用，共同在全社会营造不敢腐、不能腐、不想腐的良好氛围。在今后工作生活中，将进一步强化纪律意识，严守各项政治纪律和政治规矩，坚持认认真真学习、老老实实做人、干干净净干事，打牢思想根基，争做廉洁表率。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）