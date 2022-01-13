用好政协工作召集人制度 推动政协工作提质增效

近日，洛阳市政协工作召集人培训班举行，近50名政协工作召集人在浙江大学接受为期5天的学习培训。市政协主席杨炳旭参加活动并在结业仪式上讲话。

近日，洛阳市政协工作召集人培训班举行，近50名政协工作召集人在浙江大学接受为期5天的学习培训。市政协主席杨炳旭参加活动并在结业仪式上讲话。

此次培训旨在进一步提高市县政协工作召集人履职能力，提升基层政协工作水平，推动政协工作全面提质增效。培训重点围绕政协工作创新与实践、政协委员履职能力提升、乡村振兴等内容开展，包含专题授课和现场教学两种教学模式。参训人员纷纷表示，通过学习进一步加深了对习近平新时代中国特色社会主义思想的全面领悟，深化了对政协工作召集人制度的理解，在下一步工作中将切实把培训成果转化为武装头脑的新收获、指导实践的新思路、推动工作的新举措，确保召集人制度落到实处。

杨炳旭强调，用好政协工作召集人制度是贯彻中央政协工作会议精神，加强和改进新时代市县政协工作的重要举措，是围绕中心服务大局、提高建言资政水平的重要抓手，是联系服务委员履职的重要纽带。全市各级政协组织、政协工作召集人要提升政治站位，切实把规范加强政协工作召集人工作作为重要政治任务，强化责任担当，积极履职作为。要通过精准选题、平台搭建、深入调研、持续跟踪，推动政协工作召集人制度落实落细。要强化统筹、主动作为、精准考核，为规范加强政协工作召集人工作提供有力保障，推动政协工作再上新台阶，为加快建强副中心、形成增长极作出新贡献。

陈淑欣、肖宏滨等参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）