小文创为洛阳文旅融合注入大动能

从“洛阳博物馆的马很绿”到“50万网友跟洛阳博物馆学化妆”，从研学盲盒到文创糕点……暑假期间，我市各博物馆迎来参观高峰，文创产品频频出圈，屡屡掀起消费热潮。近日，记者走进我市各博物馆，感受“小文创”为文旅融合注入的“大动能”。

“文博+美妆”直播活动现场

从“洛阳博物馆的马很绿”到“50万网友跟洛阳博物馆学化妆”，从研学盲盒到文创糕点……暑假期间，我市各博物馆迎来参观高峰，文创产品频频出圈，屡屡掀起消费热潮。近日，记者走进我市各博物馆，感受“小文创”为文旅融合注入的“大动能”。

输出文化 赢得年轻消费群体青睐

近日，“50万网友跟洛阳博物馆学化妆”微博话题阅读量破亿，登上热搜榜。此次活动邀请两位双胞胎模特分别用复原唐妆和现代改良唐妆演绎了上官婉儿的前世今生，洛阳博物馆借着直播热潮，让洛阳文创又一次出了圈。

“这是一种全新的文创形式，通过‘文博+美妆’吸引年轻人眼球，从而推动文创产业发展。”洛阳博物馆文创发展有限公司总经理李岩介绍，先让大家感兴趣，再以一种比较柔和的方式去推出文创产品，让观众感觉到博物馆直播不只是为了卖东西，它的确是输出文化的。

“文博+美妆”是洛阳博物馆推出的“洛博夜游记”系列直播活动之一。从今年5月开始，洛阳博物馆通过直播与网友分享文物知识和古代文化，随后与文物相关的文创产品顺势被展示：洛阳鼎帆布包、考古盲盒、青铜器眼罩、青瓷白玉杯……网友发弹幕表示：“博物馆连带货都这么有情怀，必须支持。”

“中国文博文创消费调研报告显示，1990年及以后出生的消费者占比超过53%，其中‘95后’占比达30%。”市文物局相关负责人说，如今的文创产品把文物与年轻人的兴趣点相结合，具有实用性、趣味性、现代感，成为人们生活的一部分。

初具规模 文创产品让文物“活”起来

“我从盲盒里开出了一枚徽章，这正是我想要的，我还拿去与展厅展出的文物合影了，真的一模一样。”近日，在八路军驻洛办事处纪念馆举行的研学活动中，游客李悦婷兴奋地选择了一个盲盒。

为拉近游客与文物的距离，八路军驻洛办事处纪念馆开设“水井中的秘密——挖掘自制盲盒研学课程”，通过“文创+研学”的形式，以文物讲故事，让游客沉浸式感受抗战精神。

近年来，我市着力打造“东方博物馆之都”，新模式、新玩法层出不穷。日前，洛阳博物馆结合白云杯、石辟邪、三彩黑釉马、兽面纹铜方鼎等4个代表性文物，首次推出了4种不同口味的文创月饼，让市民在享受美味的同时，了解文创产品背后的特色文化内涵。

“一件优秀的文创产品，不仅具有纪念意义，还能引起更多人对博物馆、对馆藏文物的好奇心。特色文创产品能让文物‘活’起来，使封存于博物馆的历史记忆‘走入’寻常百姓家。”上述负责人介绍，目前，我市各博物馆文创产业已初具规模，形成了系列化的文创产品体系。

目前，我市一些博物馆的文创产品不仅具有功能性、实用性，还具有美学价值。洛阳博物馆自主开发的“辟邪”系列文创产品在各级展览和博览会上斩获荣誉，“梦幻奇珍”系列盲盒、“三彩”系列文创、文创雪糕等产品销量可观；二里头夏都遗址博物馆推出的绿松石耳坠、绿松石书签等“绿松石”系列文创产品深受年轻人青睐……

河南科技大学旅游管理系主任祖恩厚说，博物馆文创产品走红的背后，一方面反映了群众对美好生活的向往、公众对中华优秀传统文化的认同，另一方面也反映出博物馆文物资源服务于经济社会发展。

创新尝试 多个赛道布局文创产业

日前，文化和旅游部在“中国这十年”主题新闻发布会上指出，近年来，我国文化遗产不断活化，“考古热”“博物馆热”“非遗热”“古籍热”蔚然成风，国潮国风成为年轻人新时尚。

根植于“国潮文化”，故宫博物院一直走在前列。近日，故宫博物院推出《故宫的声音》，通过“故宫的声音”这个横切面，把声音当媒介，将故宫的历史与现在、传统与创新，从一个全新的维度呈现给大家。这种轻松有趣的方式，把更多有关故宫的知识传递给读者，尤其是年轻人。

祖恩厚认为，博物馆“文创热”也需要更多“冷思考”。博物馆文创同质化是文创产品开发的阶段性瓶颈问题，不少博物馆的重要藏品已被开发过一轮，后续需解决创意枯竭问题，挖掘新的内容、提升产品质量。

“洛阳博物馆、二里头夏都遗址博物馆等屡屡火上热搜，为我市文旅发展带来积极影响。”上述负责人表示，期待更多的传统手艺人能与博物馆碰撞出火花，携手打造传统与现代相结合的文创产品，让河洛文化得到更好的传播；期待更多跨界尝试，参与动漫拍摄及联名推出大众喜欢的游戏形象，通过多个赛道布局文创产业，推动文旅产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 魏薇 李珺 栾少鹏 文/图)