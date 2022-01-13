洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳推进法治政府建设再上台阶 以法治力量护航高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.29 08:41

　　法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程，对法治国家、法治社会建设具有示范带动作用，要率先突破。近年，我市深入学习贯彻习近平法治思想，持续压实党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责，把法治政府建设作为引领高质量发展、深化改革开放、保障和改善民生的压舱石和金钥匙，我市连续8年在全省依法行政考核中位列优秀等次，市政府连续3年被省政府表彰为“河南省依法行政工作先进单位”。

　　坚持高位推动、强化顶层设计，党对法治政府建设的领导不断加强

　　近年，我市持续加强党对法治政府建设的领导，坚持高位推动，将法治政府建设与经济社会发展同部署、同推进、同督促、同考核，市委常委会、书记专题会和市政府常务会多次研究部署、协调解决法治政府建设重大事项。

　　与此同时，我市坚持强化顶层设计，把法治政府建设纳入经济社会发展总体规划，出台法治洛阳建设规划、法治政府建设实施方案等文件，成立全省首家法治政府研究院，动员智库精英开展理论研究。

　　在法治政府建设过程中，我市抓牢“关键少数”，将党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况纳入年度考核，领导干部集体学法制度化、常态化。2019年以来，开展市委常委会、市政府常务会集体学法32次，举办法治专题讲座26期。

　　以“放管服”改革优化营商环境，平台城市建设成效初显

　　我市始终把“放管服”改革作为优化营商环境的“先手棋”和法治政府建设的突破口，着力打造市场化法治化国际化营商环境，平台城市建设成效初显。

　　近年，我市持续推动简政放权，为市场腾位，调整公布各类行政职权4102项，下放县区管理权限334项，严格执行市场准入负面清单，全面落实“非禁即入”，破除各类不合理限制和隐性壁垒，持续放宽市场准入门槛。

　　我市坚持放管结合，为企业减负，在全省率先开展跨区域“双随机、一公开”联合监管，深入开展“万人助万企”，推进“标准地”出让、联审联批、告知承诺，实现企业开办“拿地即开工”“一网通办、一日办结”；优化服务，为群众解忧，探索推行“智能秒办”新模式，实现1200多个政务事项“自助办”，350个事项“一证通办”，220个事项跨省通办，70个高频便民服务、3.98万个政务事项“掌上办”；建立信息共享“一平台”、社会管理“一张网”、多维联动“一中心”，56家单位113个业务系统实现资源共享，12345实现一个号码全域接诉、“7×24小时”服务。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 没到过风险区，却在途中感染！洛阳疾...
  • 洛阳市召开全国文明典范城市创建暨城...
  • 关于汝阳县新增1例无症状感染者的通告
  • 洛阳警方成功抓获一卖假茅台酒团伙
  • “青年城市青年说” 青年音乐家唱响洛阳
  • 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调...
  • 洛阳今日阴天有中雨 气温16℃到18℃
  • 未来一周洛阳多阴雨天气 河南省发布地...
  • 黄色预警！洛阳这些地区注意防范
  • 汝阳客车、公交、城际公交今起有序恢复
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    西苑桥下白鹭的家园

    丰收时节

    雨润木槿花更艳

    隋唐大运河博物馆
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605