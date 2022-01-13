洛阳推进法治政府建设再上台阶 以法治力量护航高质量发展

法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程，对法治国家、法治社会建设具有示范带动作用，要率先突破。近年，我市深入学习贯彻习近平法治思想，持续压实党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责，把法治政府建设作为引领高质量发展、深化改革开放、保障和改善民生的压舱石和金钥匙，我市连续8年在全省依法行政考核中位列优秀等次，市政府连续3年被省政府表彰为“河南省依法行政工作先进单位”。

法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程，对法治国家、法治社会建设具有示范带动作用，要率先突破。近年，我市深入学习贯彻习近平法治思想，持续压实党政主要负责人推进法治建设第一责任人职责，把法治政府建设作为引领高质量发展、深化改革开放、保障和改善民生的压舱石和金钥匙，我市连续8年在全省依法行政考核中位列优秀等次，市政府连续3年被省政府表彰为“河南省依法行政工作先进单位”。

坚持高位推动、强化顶层设计，党对法治政府建设的领导不断加强

近年，我市持续加强党对法治政府建设的领导，坚持高位推动，将法治政府建设与经济社会发展同部署、同推进、同督促、同考核，市委常委会、书记专题会和市政府常务会多次研究部署、协调解决法治政府建设重大事项。

与此同时，我市坚持强化顶层设计，把法治政府建设纳入经济社会发展总体规划，出台法治洛阳建设规划、法治政府建设实施方案等文件，成立全省首家法治政府研究院，动员智库精英开展理论研究。

在法治政府建设过程中，我市抓牢“关键少数”，将党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责情况纳入年度考核，领导干部集体学法制度化、常态化。2019年以来，开展市委常委会、市政府常务会集体学法32次，举办法治专题讲座26期。

以“放管服”改革优化营商环境，平台城市建设成效初显

我市始终把“放管服”改革作为优化营商环境的“先手棋”和法治政府建设的突破口，着力打造市场化法治化国际化营商环境，平台城市建设成效初显。

近年，我市持续推动简政放权，为市场腾位，调整公布各类行政职权4102项，下放县区管理权限334项，严格执行市场准入负面清单，全面落实“非禁即入”，破除各类不合理限制和隐性壁垒，持续放宽市场准入门槛。

我市坚持放管结合，为企业减负，在全省率先开展跨区域“双随机、一公开”联合监管，深入开展“万人助万企”，推进“标准地”出让、联审联批、告知承诺，实现企业开办“拿地即开工”“一网通办、一日办结”；优化服务，为群众解忧，探索推行“智能秒办”新模式，实现1200多个政务事项“自助办”，350个事项“一证通办”，220个事项跨省通办，70个高频便民服务、3.98万个政务事项“掌上办”；建立信息共享“一平台”、社会管理“一张网”、多维联动“一中心”，56家单位113个业务系统实现资源共享，12345实现一个号码全域接诉、“7×24小时”服务。