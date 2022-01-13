洛阳今日阴天有中雨 气温16℃到18℃

今日洛阳阴天有中雨，偏南部分地区大雨，局地暴雨，偏北风3级左右，气温16℃到18℃。

刚刚过去的双休日，让我们见识了“冷空气和降雨”这对组合的威力，不少人穿上了秋装。

雨还要继续，市气象台根据气象资料分析，受冷空气扩散、副高南退和中低层切变线的共同影响，本周我市多阴雨天气，气温较低，提醒您记得添秋装，别着凉！

持续的降雨不仅带来凉意，还将导致地质灾害。昨天下午，省自然资源厅、省气象局联合发布地质灾害气象风险预警：8月28日20时至29日20时，我省地质灾害气象风险预警达到黄色预警的地区包括我市大部，这意味着发生地质灾害的可能性较大，请大家注意防范。

最近几天天气预报

今天：阴天有中雨，偏南部分地区大雨，局地暴雨，偏北风3级左右，气温16℃到18℃。

明天：小雨转阴天，偏南部分地区有中雨，偏北风3级左右，气温18℃到24℃。

31日(周三)：晴天间多云，气温20℃到30℃。

9月1日(周四)：多云，局部地区有小雨，气温20℃到27℃。

9月2日、3日(周五、周六)：阴天间多云，部分地区有小雨或零星小雨，气温18℃到23℃。

9月4日(周日)：晴天间多云，气温20℃到30℃。（洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）