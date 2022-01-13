根据我县当前疫情形势，按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，汝阳县疫情防控指挥部决定自2022年8月28日19时起，对我县部分区域风险等级进行调整。

根据我县当前疫情形势，按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，汝阳县疫情防控指挥部决定自2022年8月28日19时起，对我县部分区域风险等级进行调整。 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部关于调整部分区域风险等级的通告 根据我县当前疫情形势，按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》和省相关规定，经市疫情防控指挥部同意，汝阳县疫情防控指挥部决定自2022年8月28日19时起，对我县部分区域风险等级进行调整，具体如下： 1.新增高风险区1个：城关镇兴隆花园小区 2.其他区域风险等级不变，后续将根据疫情防控形势变化适时调整。 汝阳县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022年8月28日