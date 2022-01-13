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没到过风险区，却在途中感染！洛阳疾控发布最新紧急提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.28 18:41

　　近日，国内部分城市相继发生本土聚集性疫情，其中多地疫情涉及高速公路服务区。面对暑期尾声和开学季，各地出现返程高峰。28日，洛阳市疾控中心发布紧急提醒。

　　8月26日，开封市在隔离点中发现3例初筛阳性，为南京市2名阳性感染者8月22日在连霍高速开封服务区(南区)同时空交集人员。与之关联的是，8月28日，江苏多地发布公告提醒：近期，河南开封及江苏省部分城市报告多名感染者轨迹涉及“连霍高速开封南服务区”，近期曾到过该服务区的人员感染风险较大。

　　记者梳理发现，近期，浙江宁波、山西晋城以及我省的信阳、新乡等地发现的阳性感染者中，多人轨迹涉高速公路服务区。有些人会奇怪，明明没有到过中高风险区，为啥会感染？洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，服务区作为天南海北司乘人员的休息补给地，在疫情发生时也极易成为疫情扩散地。因为服务区容易让人认为这是空旷场所可以不戴口罩，在放松防护的同时，忽视了经停该场所人员的复杂性。

　　朱鑫提醒，司乘人员进入服务区后，应选择空旷、人流稀少的区域停放车辆、休息，减少停留时间。室内、外需全程戴口罩，接触公共区域物品或设施后，应及时进行洗手消毒，尤其不建议在公共场所用餐。选择高铁、飞机等出行方式，也应做好相关防控措施。

　　朱鑫说，目前国内疫情多点散发、多地频发，防控形势依然复杂严峻，除西藏疫情整体仍处高位平台期，青海、陕西等地疫情处在发展期外，四川成都、南充和河北石家庄等地疫情也处在上升期，需要注意严加防范。随着暑期游返程、开学出行以及中秋假期叠加，人员流动频繁，我们不仅要关注涉疫地区的来洛人员，凡是有市域外旅居史的人员，都应做好报备及核酸检测等防控举措，因为只要人员流动，就伴随疫情传播风险。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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