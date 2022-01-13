河南省夏季围棋段级位赛（洛阳赛区）收枰【视频】

27日，2022年河南省夏季围棋段级位赛(洛阳赛区)3段组比赛在洛阳市围棋协会落下帷幕。 27日，2022年河南省夏季围棋段级位赛(洛阳赛区)3段组比赛在洛阳市围棋协会落下帷幕。 本次比赛由河南省围棋协会主办、洛阳市围棋协会承办，分业余3段(A1组、A2组、B1组、B2组、C1组、C2组)6个组别，共有来自全省各地629名棋手报名参赛，其中年龄最大的选手63岁，年龄最小的6岁。 比赛共持续9天，每组各进行3天9轮比赛，共有174名棋手升为业余4段。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 涂晓洛)