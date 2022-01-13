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扩散！29日起，连霍高速三门峡至洛阳段桥梁维护 洛阳部分站点须绕行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.28 11:59

　　28日上午，记者从洛阳高速交警支队获悉，29日起，连霍高速公路洛阳段桥梁通道修复养护工程施工，施工期间将采取限制交通措施。

　　洛阳高速交警支队相关负责人介绍，按照2022年桥梁通道修复养护工程施工计划，河南省高速公路发展有限公司洛阳分公司将对连霍高速公路三门峡至洛阳段(K724-K717)桥梁进行施工维护。为保障高速公路的安全畅通，施工期间将采取封闭部分车道、车辆绕行的限制交通措施。具体措施如下：

　　2022年8月29日至9月29日，封闭连霍高速公路三门峡至洛阳段(K724-K717)的三车道和四车道，所有车辆绕行一车道和二车道；封闭连霍高速新安站上站往郑州、洛阳方向匝道，社会车辆可绕行新安西收费站上站往郑州、洛阳方向。

　　洛阳高速交警支队提醒，途经该路段车辆请按照道路交通标志标线的指示通行，也可通过河南高速公安微博微信平台、洛阳交警微博微信平台、洛阳市交通广播、高速公路沿线电子显示屏获取道路通行信息。请过往车辆合理选择出行路线。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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