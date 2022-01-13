爱心助力！“脑瘫诗人”韩育铭有望拿笔写作

“铭铭这几天进步很大，出现了很多美好的‘第一次’，我特别激动。”27日下午，说起儿子这几天接受康复治疗后的成效，“脑瘫诗人”韩育铭的母亲王彩霞说。

“铭铭这几天进步很大，出现了很多美好的‘第一次’，我特别激动。”27日下午，说起儿子这几天接受康复治疗后的成效，“脑瘫诗人”韩育铭的母亲王彩霞说。

今年27岁的韩育铭出生时就患有重度脑瘫，但他并没有放弃生活的希望，2015年至今，他坚持每天至少创作4个小时，以鼻尖为笔创作出超过120篇诗歌、小说，其中有30余篇已经发表。

韩育铭的故事经洛阳网、掌上洛阳客户端、《洛阳晚报》首发后，被新华社、《光明日报》客户端报道，感动了全国众多网友，洛阳市文联及市作协关注到此事后决定“特事特办”，带着公章来到韩育铭家中，当场为他制作并颁发了作协成员证书，这也标志着韩育铭正式成为市作协成员。

爱心到此还没有完结。“我们被韩育铭的故事感动，也一直关注着这件事。”老城区相关负责人表示，经过一段时间的筛选和考察，他们为韩育铭联系到了九龙鼎医院，这家医院将为韩育铭进行专家会诊并免费提供定制化的康复治疗。