@洛阳人，来免费领最新“洛阳交通旅游图”啦

测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周是普及测绘法律知识，强化公民国家版图意识，维护国家版图尊严的重要宣传平台。
测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周是普及测绘法律知识，强化公民国家版图意识，维护国家版图尊严的重要宣传平台。
关于组织开展2022年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动的通知
测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周是普及测绘法律知识，强化公民国家版图意识，维护国家版图尊严的重要宣传平台。
2022年8月29日是第19个全国测绘法宣传日，为进一步提升社会公众的国家版图意识、倡导规范使用标准地图，洛阳市规划馆将于8月28日(周日)上午9：00组织开展2022年测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，活动主题为“规范使用地图 一点都不能错”。
活动将制作测绘法和国家版图意识公益展板，并邀请洛阳师范学院李勇永讲师对国家版图进行讲解。活动还将展示以无人机为主的新型测绘仪器，并免费发放2022版《中国·洛阳交通旅游图》。④
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