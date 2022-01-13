28日洛阳部分县区开展核酸检测 涉及区域内公共交通停运

27日，记者从洛阳交运集团获悉，因28日上午，多县(区)开展核酸检测，其间涉及区域内所有公共交通停运。
27日，记者从洛阳交运集团获悉，因28日上午，多县(区)开展核酸检测，其间涉及区域内所有公共交通停运。
27日，记者从洛阳交运集团获悉，因28日上午，多县(区)开展核酸检测，其间涉及区域内所有公共交通停运。
孟津区(含吉利)：28日上午所有车辆停运，中午12点以后恢复正常班次。(途经孟津的307路、366路、367路、369路公交28日上午也停运，12点以后恢复正常运营)；
偃师区：28日上午所有车辆停运，中午12点以后车辆陆续恢复运营；
新安县：28日上午所有车辆停运，12点以后恢复运营。701路、702路、706路等入市区城际公交有序安排车辆运行；703路、705路公交停运一天；
伊川县：28日上午所有车辆停运，下午1点以后恢复正常班次。
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（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）
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