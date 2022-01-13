“难同当，福共享，挺立起了脊梁……”昨日上午，在“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动助学金发放仪式活动现场，数十名受助的“大同学”与洛龙区太康东路小学的“小同学”一起演唱了歌曲《万疆》。在场人员随之唱和，爆发出掌声一阵阵，湿润了眼眶一双双。

“难同当，福共享，挺立起了脊梁……”昨日上午，在“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动助学金发放仪式活动现场，数十名受助的“大同学”与洛龙区太康东路小学的“小同学”一起演唱了歌曲《万疆》。在场人员随之唱和，爆发出掌声一阵阵，湿润了眼眶一双双。

青春之美，是奋斗之美

“我会把艰苦经历当成砥砺意志的磨刀石，把社会关爱化作立志成才的驱动力，在青春的赛道上奋力奔跑，努力成为栋梁之材，以才智奉献祖国，以奋斗回报社会。”被哈尔滨理工大学录取的何翌宁作为受助学子代表发言时说，自己在小时候就过上了“轮椅上的生活”，可她始终坚信“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨……”。希望通过自己的经历，鼓舞更多人坚强、勇敢。

“我已经期待大学生活了。”被河南师范大学录取的王宇雷说，自己小时候因受伤导致手臂残疾，但会坚持保持好的心态，创造属于自己的美好未来。

在活动现场，王宇雷还得偿所愿，与帮助自己的爱心市民朱忠林相见。朱忠林连续多年参与助学活动，今年又出资2万余元捐助了6名学子，王宇雷就是其中之一。朱忠林表示，在王宇雷大学期间，会与其结对帮扶，期待其学有所成，回报社会。

洛报爱心帮扶中心相关负责人介绍，自今年阳光助学活动启动后，在近一个月时间里，通过洛阳晚报旗下纸媒和各新媒体平台及洛报集团旗下洛阳网、“掌上洛阳”客户端等的报道和爱心人士微信朋友圈转发等方式，一个个寒门学子自强不息、奋斗拼搏的故事感动了很多人。他们中有的为给父母省治病钱，在学校里总是吃最便宜的饭菜；有的虽身患残疾，仍靠非凡毅力取得了优异成绩；有的为凑学费，暑假顶着烈日在工地打工……虽困难各有不同，但学子们都是一样的刻苦、坚强、懂事。

爱的力量，是无穷的力量

回顾本次阳光助学活动，令人感动的故事在不断上演。

90岁的老党员陈佩怡多次参与洛阳日报报业集团举办的公益活动，今年阳光助学活动启动后，她第一时间表示要为寒门励志学子资助现金1万元。

86岁的老军人李恒昭，自1994年至今资助了100多名学生，共捐献爱心款20余万元。今年，他又拿出12000元资助学生“成为有理想、有本领、有担当的祖国栋梁”。

曾接受阳光助学活动资助的孙魁月，像往常一样拿出1000元爱心款，尽自己的力量回馈社会，他说，因为自己曾经被那道光照亮，所以他选择照亮他人，让爱的火炬永不熄灭，以此来感染更多的人参与助学活动。

洛阳市律师协会副会长、河南大进律师事务所主任左鑫看到有关上官文月的报道后，决定以河南大进律师事务所妇女联合会的名义对其资助5000元爱心款，并赶往上官文月家中探望；河南大进律师事务所妇女联合会捐助刘帅博8400元，主席张巧利鼓励他，困难只是暂时的，努力的孩子一定会实现带父母出去看看的梦想。

洛阳市助学济困联合会拿出3万元资助10名寒门励志学子，会长余丹说，学子们遇到困难可以第一时间联系联合会，联合会会尽力为学子们解决问题，为他们的大学路保驾护航……

“不仅我和爱人捐了款，孩子们也有份。”爱心人士耿星说，他和爱人黄蕊蕊都是律师，在这次活动中，不仅夫妻俩捐了款，他们的儿子耿逸鸣还用压岁钱捐款200元，夫妻二人也替双胞胎女儿捐款300元。这次，他们一家五口都来到了仪式现场。“1500元不多，但代表了我们全家人的心意。”耿星说。

一个个身影，书写着洛城大爱的温暖故事；一颗颗爱心，汇聚成催人奋进的无穷力量。今年的助学活动启动后，洛阳日报报业集团再次以实际行动践行了主流媒体的社会责任，集团领导带头捐款，各部门职工积极响应，涌现出“扶危济困、爱心帮扶”的火热气氛，一周左右筹集善款65678元。

声声感谢，许下梦想的诺言

“我一定会努力学习，成为像你们一样的人，报答社会。”

“我坚信知识能改变命运，希望通过努力，将来能让家人过上更好的生活。”

…………

这是受助学子们的真情流露。

“无奋斗，不青春！青春最宝贵，不该用于浅薄的享受，而应该用于美好的奋斗。如此，才能不负韶华；如此，才是无悔的人生！”

“国家复兴需要科学，科学需要人才，希望你们成长为国家需要的科学人才。”

…………

这是爱心人士的衷心祝愿。

仪式最后，受助学子们与爱心人士、爱心企业代表面对面交谈，互赠卡片，每字每句都流露着诚恳真挚的感情与谢意，同时也在这爱心流淌的日子里，许下了为梦想而努力奋斗的诺言。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇）