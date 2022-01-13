冷空气喊你换秋装啦！周日洛阳最高气温降至18℃

今天阴天有小到中阵雨，偏北风3级到4级，气温17℃到23℃；明天阴天有阵雨、雷阵雨，部分地区中阵雨，偏北风2级到3级，气温15℃到18℃。

雨水送清凉，周日，最高气温降至“1”字开头，冷空气喊你换秋装啦。

昨天下午，省气象台发布重要天气报告，26日至28日，我省有一次降雨天气过程。

据最新气象资料分析，26日至28日，西太平洋副热带高压逐渐南退，北方有冷空气扩散南下。受其影响，预计26日至28日，我省黄河以北和中西部、东南部部分县市有中到大雨，局部暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气，其他地区以小到中雨为主。

从累计降水量来看，我省西部、东南部为40至60毫米，局地70至90毫米，个别地方100毫米以上；北部、中部为25至40毫米；其他县市为5至15毫米。

中国气象台规定，24小时降水量为50毫米以上的强降雨称为暴雨。按其降水强度大小又分为3个等级，即24小时降水量50至99.9毫米称为暴雨，100至249.9毫米称为大暴雨，250毫米以上称为特大暴雨。

本轮降水过程对我省旱情有缓和作用。各地需密切关注属地气象台(站)发布的最新气象预报信息和气象灾害预警信号，注意防范豫西、豫东南局地短时强降水可能引发的次生灾害，趋利避害并举、防汛抗旱两手抓。

来看下我市的天气情况。洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，受中低层切变线和地面冷空气影响，预计：今天阴天有小到中阵雨，偏北风3级到4级，气温17℃到23℃；明天阴天有阵雨、雷阵雨，部分地区中阵雨，偏北风2级到3级，气温15℃到18℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）