洛阳博物馆首款文创月饼正式亮相

昨日，洛阳博物馆以博物馆代表性文物元素作纹饰，融入传统月饼，在中秋节来临之际推出了首款文创月饼，使文创产品美食与文化完美结合。

昨日，洛阳博物馆以博物馆代表性文物元素作纹饰，融入传统月饼，在中秋节来临之际推出了首款文创月饼，使文创产品美食与文化完美结合。

据了解，此次文创月饼的设计结合了白云杯、石辟邪、三彩黑釉马、兽面纹铜方鼎等4个洛阳博物馆代表性文物元素，分别对应4种不同口味的月饼，能让人在享受美味的同时，体验文创产品背后的特色文化内涵。

“博物馆首款文创月饼的亮相是深耕馆藏文物内涵，让人们把文化带回家的有益尝试。”洛阳博物馆相关负责人说，此次推出的“遇见洛博”系列文创点心，就是结合食物设计创新观念与文博IP资源的创意转化，通过创意设计将美食与文博相结合。以前发展文创的思路以传统工艺品为主，下一步要加强与本土企业合作，从食品切入，以现代国潮的风格传播传统文化，让更多年轻人喜欢。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李珺 文/图）