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“喝汤违停不罚”是一种城市的体面（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.08.27 09:02

　　“接地气”“太人性化了”“这条很‘洛阳’”……看晚报，市城市管理局聚焦城市管理、违停执法、执法人员管理等方面，推出18项惠民利企举措，其中一项关于市民早晨时段喝汤违停不予处罚的惠民新规，既符合古都气质，又有人情味儿，尤其引人关注。

　　“清晨一碗洛阳汤，给个神仙都不当”。早餐一碗汤，是许多洛阳人的执念，无论是在老城、涧西，还是在新区，到处都是汤馆，大家都是喝汤人，就连见面打招呼，第一句话都是“喝汤了没”。

　　牛肉汤、羊肉汤、驴肉汤……“起步价”6元一碗，价格实惠又好喝，汤里有洛阳人的过往和骄傲，更有洛阳人的现实生活。毫不夸张地说，洛阳是中国最爱喝汤的城市。

　　然而，汤虽好喝，车却难停。汤馆周边车辆扎堆儿，一位难求，不少人临时将车停在路边，给过往车辆、行人造成了不便，成为城市管理中的难点。由于知道是违章停车，汤客往往一边喝着汤，一边提心吊胆防着被贴罚单，一旦听说“贴罚单的来了”，往往心急顾不上喝汤，一抹嘴冲出去开车就走。

　　一个城市的体面，有时就藏在一碗碗汤里。这次城管部门出台的一揽子管理新规，对汤馆等早餐企业经营区域范围内，每天7时至9时违停不予处罚，对午餐和晚餐企业经营区域范围内，限时违停也不予处罚。这意味着，从市民生活的现实处境考虑，能不罚就尽量不罚，执法更容错、更具人性化，让市民停车后能体面地喝完一碗汤。

　　“喝汤违停不罚”是一种城市的体面。归根结底，人，才是城市管理的目的与尺度。只有真正于细微处显现人文关怀和最大程度包容理解的城市，才能让人情有所寄、心有所归。当下，疫情反复，餐饮等众行业处境艰难，不少人生活压力很大，宽严相济、情理相融的人性化执法，对缓解大家的生活压力，促进经济发展，均是利好。

　　当然，“违停不罚”也是有条件的，车辆不得影响公共交通秩序和其他车辆通行、没有群众举报，这意味着市民也需要以一种文明的方式，来呼应政策的温情和善意。这，同样是城市的体面！（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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