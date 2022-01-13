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16.74万元助48名寒门学子逐梦青春
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.27 08:55
为受助学子发放捐助牌

　　昨日上午，“安和医院爱的妇产”2022洛阳晚报阳光助学活动助学金发放仪式在洛报融媒大厦二楼报告厅举行，现场共发放助学金16.74万元，助力48名家庭经济困难学子跨入大学校园，逐梦青春。

　　本次助学活动由洛阳日报报业集团、市妇联、市慈善总会主办，“安和医院爱的妇产”冠名，洛阳晚报、洛报爱心帮扶中心承办，洛阳市助学济困联合会、河南大进律师事务所妇女联合会协办，市公益顺风车协会支持。本次助学活动还被列入市慈善总会“2022年扶弱济困兴河洛乡村”项目，并借助腾讯“99公益日”募捐，让爱心在更大范围流动。市慈善总会为本次助学活动筹款5万元。

受助学子和小学生合唱

　　本次助学活动自7月26日启动以来，受到社会各界关注，学生及家长纷纷打来电话咨询详细事宜，许多爱心人士、爱心团体及企事业单位不断致电表示愿伸出援手。

　　“这是一次充满爱与责任的活动，在这里我看到的是爱心的流露、思想的升华。”爱心企业洛阳安和医院妇产业务院长谢亚辉介绍，在本次助学活动中，该院职工纷纷慷慨解囊，奉献爱心。与此同时，该院还专门召集多学科专家成立会诊小组，给两名学子生病的母亲量身定制了手术方案，并免除手术费用。

　　阳光助学活动发起22年来，洛阳日报报业集团始终秉承“凡人民所需者，莫不全力而为”的创刊精神，共帮助2100余名寒门学子圆了大学梦。本次助学活动中，洛报职工共捐款65678元。（洛报融媒·洛阳网记者 梁笑宇/文 鲁博/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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