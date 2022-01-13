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开封市总工会调研组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.27 08:50

　　25日至昨日，开封市总工会调研组来洛考察我市工会工作。

　　开封市人大常委会党组副书记、副主任、市总工会主席胡荣启带队。我市人大常委会党组副书记、市总工会主席吉振华，副市长韩治群参加相关活动。

　　调研组一行先后到东方今典·天汇中心、一拖幸福10号、洛阳市工匠学院、劳动驿站·零工客栈、新业态联合会、省工人龙门疗养院改造提升项目等处，实地了解我市工会建设情况，尤其是我市在产业工人队伍建设改革、新业态工会建设、医疗互助保障及直属基层工会管理服务等方面的具体做法。

　　在座谈会上，调研组对我市工会工作取得的成效予以肯定。双方都表示两地要加强沟通，创新工会工作机制，提升依法履职服务水平，建设高素质、专业化的工会队伍，推动各项优惠政策落到实处，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 任旭东）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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