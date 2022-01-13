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深化全市普法依法治理工作 使法治成为社会共识和基本准则
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.27 08:50

　　25日下午，市委全面依法治市委员会守法普法协调小组第三次会议召开，进一步强化“谁执法谁普法”普法责任制，推动我市“八五”普法工作往深里走、往实里走。

　　会议强调，要切实提高政治站位，以习近平法治思想引领全民普法工作，坚持法治教育与法治实践相结合，不断提升全体公民法治意识和法治素养，使法治成为社会共识和基本准则。要突出重点，着力抓好领导干部、青少年和基层干部群众等重点人群，突出习近平法治思想、宪法、民法典等重点学习宣传内容，持续提升普法工作质效。要压实普法责任，把普法融入立法、执法、司法和法律服务全过程，加快构建分工负责、各司其职、齐抓共管、精准实施的大普法格局，高质量开展“黄河法治文化带”洛阳区域建设。要加强组织领导，凝聚工作合力，加强督导考核，强化问题导向、目标导向、效果导向，巩固拓展成果，创新思路方法，以更加有力、更加有效的措施深化我市普法依法治理工作，为全市经济社会发展创造更加优良的法治环境，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　市委常委、宣传部部长、市委全面依法治市委员会守法普法协调小组组长王飞参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 李海芳 李培）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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